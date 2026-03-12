Miguel Benítez cree que Gustavo Alfaro tendrá problemas

Miguel Ángel Benítez, mundialista con la Selección Paraguaya, se refirió este jueves a la actualidad de la Albirroja. En charla para el programa Fútbol a lo Grande destacó los buenos jugadores actuales y cree que “va a tener problemas el entrenador (Gustavo Alfaro) porque va a tener buenos jugadores”.

“Paraguay ahora mismo está para hacer dos equipos. Creo que podemos pelear la Copa, todo depende de la mentalidad de los jugadores. Tienen que querer. Tenemos al entrenador idóneo ahora y hay que aprovechar”, expresó.

Por otra parte, sobre la situación de Gastón Olveira, que hace días obtuvo la nacionalidad paraguaya, dijo que “es un arquero importante. La Selección es para los mejores y de momento, Oliveira lo está demostrando en Olimpia. Es un arquero muy seguro”

De Orlando Gill, del San Lorenzo de Almagro, mencionó que “si juega en el extranjero es porque es bueno. Él que está en San Lorenzo, lo está haciendo bien. Olveira, que está jugando en Paraguay, también lo hace bien. Creo que tenemos que llevar al jugador que está jugando, que es regular, que está haciendo bien las cosas en su club”.

Consultado sobre la realidad de Roberto Fernández, quien no es titular en Cerro Porteño, recordó: “También hubo momentos que yo no jugaba en mi club, igual era convocado e igual daba la cara. Eso no tiene nada que ver. Todo depende del entrenador, en quien confía para defender el arco”.

Para concluir, Miguel Benítez aseveró que a la Selección Paraguaya la ve bien: “¿Qué entrenador no va a querer un equipo como lo tiene la Selección? Tiene un equipazo y también muchas alternativas. Creo que Alfaro va a hacer un buen Mundial, al igual que los jugadores”.