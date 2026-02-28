La Albirroja Sub 20 se queda con las manos vacías

La Selección paraguaya femenina Sub 20 no pudo conseguir uno de los cupos al Mundial juvenil de Polonia 2026, al quedar en la quinta posición en la clasificación final del Sudamericano que se cumplió en el país.

El equipo de la Albirroja tuvo una última chance ante el equipo de Ecuador, pero cedió por 5-1, por lo que no pudo alcanzar el objetivo de avanzar a la Copa, ya que con el empate entre Colombia y Argentina, ambos aseguraron su lugar en la cita ecuménica, junto a los representativos de Brasil y Ecuador.

MUY POCO. El seleccionado de Paraguay tuvo paso irregular en el torneo, habiendo logrado solo una victoria en fase inicial, ante Chile por 4-0, para empatar luego con Uruguay sin goles y caer ante Venezuela 2-0 y empatar sin goles con Colombia.

En las finales, arrancó cediendo ya en las finales contra Brasil 3-1, Argentina 4-0 y Ecuador 3-1, consiguiendo vencer solo a Venezuela 2-0 y empatando por 1-1 con Colombia.