28 feb. 2026
Selección Paraguaya

La Albirroja Sub 20 se queda con las manos vacías

El equipo paraguayo femenino no consiguió el objetivo de clasificar al Mundial de Polonia.

Febrero 28, 2026 08:07 p. m. • 
Por Redacción D10
seleccion paraguaya femenina

La Albirroja Sub 20 quedó fuera del Mundial de Polonia.

Gentileza.

La Selección paraguaya femenina Sub 20 no pudo conseguir uno de los cupos al Mundial juvenil de Polonia 2026, al quedar en la quinta posición en la clasificación final del Sudamericano que se cumplió en el país.

El equipo de la Albirroja tuvo una última chance ante el equipo de Ecuador, pero cedió por 5-1, por lo que no pudo alcanzar el objetivo de avanzar a la Copa, ya que con el empate entre Colombia y Argentina, ambos aseguraron su lugar en la cita ecuménica, junto a los representativos de Brasil y Ecuador.

MUY POCO. El seleccionado de Paraguay tuvo paso irregular en el torneo, habiendo logrado solo una victoria en fase inicial, ante Chile por 4-0, para empatar luego con Uruguay sin goles y caer ante Venezuela 2-0 y empatar sin goles con Colombia.

En las finales, arrancó cediendo ya en las finales contra Brasil 3-1, Argentina 4-0 y Ecuador 3-1, consiguiendo vencer solo a Venezuela 2-0 y empatando por 1-1 con Colombia.

Sudamericano Femenino Sub 20 Fútbol Femenino
Redacción D10
Más contenido de esta sección
albirroja enciso alfaro_laalbirrjoa_61238602.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “Hoy es mucho más fácil querer ser parte de la Albirroja”
Gustavo Alfaro dio una categórica respuesta cuando le preguntaron por los “nacionalizados” que quieren ser parte de la Albirroja.
Febrero 20, 2026 08:54 p. m.
seleccion paraguaya femenina Sub 20
Selección Paraguaya
La Albirroja femenina Sub 20 se repone con victoria ante Venezuela
El equipo paraguayo triunfó por 2-0 y sigue firme en su lucha por clasificar al Mundial de la categoría.
Febrero 19, 2026 08:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay sub 20 femenino
Selección Paraguaya
La Albirroja cae ante Brasil en el hexagonal final
El seleccionado femenino Sub 20 tropezó en el inicio de la ronda que califica a cuatro equipos al Mundial de Polonia.
Febrero 16, 2026 07:57 p. m.
 · 
Redacción D10
629017159_18570753937009596_2770954751145532491_n.jpg
Selección Paraguaya
La Albirroja enfrenta a Brasil en el hexagonal
La Selección Paraguaya femenina Sub 20 inicia su recorrido en el hexagonal final Sudamericano juvenil que otorga 4 plazas para el Mundial de Polonia 2026.
Febrero 16, 2026 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
selección paraguaya femenina Sub 20
Selección Paraguaya
Calendario definido en la etapa final del Sudamericano femenino Sub 20
La Albirroja mide a Brasil este lunes 16, desde las 18:00 por la ronda del hexagonal final del torneo continental que califica al Mundial juvenil.
Febrero 15, 2026 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Albirroja_61343669.jpg
Selección Paraguaya
Todo listo para los amistosos de Paraguay ante Grecia y Marruecos
La Selección Paraguaya de Fútbol dio a conocer la sede y el horario del encuentro amistoso frente a Grecia. Anteriormente ya dio detalles sobre el choque con Marruecos.
Febrero 13, 2026 11:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más