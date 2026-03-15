Oficial: Los convocados de Alfaro en la Albirroja

La Albirroja dio a conocer la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Grecia y Marruecos, en Atenas y Lens, el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

Gustavo Alfaro, entrenador albirrojo, oficializó la convocatoria de los “nuevos paraguayos”: Gastón Olveira, arquero de Olimpia, y Maurício, volante del Palmeiras.

Otros nombres que aparecen por primera vez son los de José Canale, de gran presente en Lanús, Alexandro Maidana, lateral izquierdo ex Guaraní actualmente en Talleres de Córdoba, y Gustavo Caballero, ex Santos, en la Segunda División de Inglaterra.

También regresa Gabriel Ávalos, delantero de Independiente de Avellaneda, y tiene una nueva chance el lateral derecho Alan Benítez, de Libertad.

En cuanto a ausencias, no están Ronaldo Martínez ni Ángel Romero, dos que venían siendo llamados en el último tiempo.