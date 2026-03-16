16 mar. 2026
Selección Paraguaya

El posteo de Maurício tras el llamado a la Albirroja

Maurício Magalhães fue convocado por Alfaro para los amistosos ante Grecia y Marruecos y tras el anuncio tiró un mensaje en las redes.

Marzo 16, 2026 07:36 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-16 at 7.16.57 AM.jpeg

Alegría de Maurício tras el llamado a la Albirroja.

El mediocampista de Palmeiras, Maurício Magalhães Prado, es una de las novedades de la lista de convocados de la Selección Paraguaya que en días más enfrentará a Grecia y Marruecos en duelos amistosos de preparación para la Copa del Mundo que se disputará este año en los Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador nacido en Brasil, pero con raíces paraguayas, que recientemente fue habilitado por la FIFA para integrar la Albirroja, usó las redes sociales para expresarse luego de que la APF publicara la nómina de llamados.

“La sangre de mi familia habló más fuerte. Orgulloso de defender la Albirroja. Aguyje Paraguay, che retã”, dice la publicación en instagram en la que aparece con la camiseta de la Selección y usa la popular música Pájaro Campana de fondo.

Maurício, Gastón Olveira, José Canale, Alexandro Maidana y Gustavo Caballero son los jugadores nuevos que tendrán su chance de mostrarse en los amistosos de marzo. El primer duelo será ante los griegos en Atenas el 27 de marzo, luego, el 31 de marzo medirá a los africanos en Francia.

Selección Paraguaya Fútbol Internacional Maurício Magalhães
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Orlando Gill
Selección Paraguaya
“En el Mundial tiene que jugar el que llega mejor”
Celso Ayala, dos veces mundialista, se une al debate sobre quién debe ser el titular en el arco albirrojo.
Marzo 11, 2026 06:50 a. m.
 · 
Redacción D10
mauricio.jpg
Selección Paraguaya
Lo que dijo Mauricio sobre la Albirroja y el Mundial
Mauricio Magalhães Prado, jugador del Palmeiras, se refirió a la Albirroja y la posibilidad de jugar el Mundial con la camiseta de la Selección Paraguaya.
Marzo 09, 2026 05:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Selección Paraguaya
Paraguay se aferra a la ilusión
Paraguay regresa a la Copa del Mundo de la FIFA tras 16 años de ausencia y el buen momento de sus figuras, a solo 100 días del inicio de la mayor cita del fútbol, ilusiona a los hinchas de la Albirroja, como se conoce popularmente a la selección que tiene como timonel al argentino Gustavo Alfaro.
Marzo 03, 2026 11:40 a. m.
 · 
Redacción D10
seleccion paraguaya femenina
Selección Paraguaya
La Albirroja Sub 20 se queda con las manos vacías
El equipo paraguayo femenino no consiguió el objetivo de clasificar al Mundial de Polonia.
Febrero 28, 2026 08:07 p. m.
 · 
Redacción D10
albirroja_62780928.jpg
Selección Paraguaya
“El Renacer Albirrojo”, desde el 30 de abril en cines
Fue presentado el adelanto de la película documental de la Selección Paraguaya, que consiguió su clasificación al Mundial 2026.
Febrero 27, 2026 05:31 p. m.
 · 
Redacción D10
HCC-4BVXwAAUWkf.jpeg
Selección Paraguaya
Dura caída paraguaya en Sub 20
La Selección Paraguaya Femenina Sub 20 cayó 1-4 frente a Argentina, en la penúltima jornada del Sudamericano que se disputa en nuestro país.
Febrero 26, 2026 07:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más