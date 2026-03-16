El posteo de Maurício tras el llamado a la Albirroja

El mediocampista de Palmeiras, Maurício Magalhães Prado, es una de las novedades de la lista de convocados de la Selección Paraguaya que en días más enfrentará a Grecia y Marruecos en duelos amistosos de preparación para la Copa del Mundo que se disputará este año en los Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador nacido en Brasil, pero con raíces paraguayas, que recientemente fue habilitado por la FIFA para integrar la Albirroja, usó las redes sociales para expresarse luego de que la APF publicara la nómina de llamados.

“La sangre de mi familia habló más fuerte. Orgulloso de defender la Albirroja. Aguyje Paraguay, che retã”, dice la publicación en instagram en la que aparece con la camiseta de la Selección y usa la popular música Pájaro Campana de fondo.

Maurício, Gastón Olveira, José Canale, Alexandro Maidana y Gustavo Caballero son los jugadores nuevos que tendrán su chance de mostrarse en los amistosos de marzo. El primer duelo será ante los griegos en Atenas el 27 de marzo, luego, el 31 de marzo medirá a los africanos en Francia.

