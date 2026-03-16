16 mar. 2026
Copa Libertadores

Santiago Wanderers se medirá con Palmeiras y Flamengo al Olimpia en las semifinales

El chileno Santiago Wanderers ganó este domingo el Grupo C de la Copa Libertadores Sub-20 que se disputa en Quito (Ecuador), y se medirá en semifinales con Palmeiras, mientras que el paraguayo Olimpia, como mejor segundo de la fase de grupos, se enfrentará con Flamengo.

Marzo 16, 2026 07:43 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Decano avanzó como mejor segundo.

Foto: @LibertadoresU20

El cuadro chileno logró el primer puesto del Grupo C con 7 puntos, tras el empate 3-3 ante Liga de Quito y se las verá en la próxima fase con Palmeiras que ganó el Grupo B con 7 unidades.

Olimpia, por su parte, pasó a la semifinal al vencer por 1-0 al local Universidad Católica y con 6 puntos y gracias a la diferencia de goles, superó como mejor segundo al uruguayo Nacional que se impuso este domingo por 4-2 al argentino Belgrano.

El campeón del torneo en 2024 y 2025, Flamengo, que ganó el Grupo A con 7 puntos, será el rival del Olimpia en la semifinal.

Este jueves en el estadio del Independiente del Valle jugarán Palmeiras-Santiago Wanderers y Flamengo-Olimpia. Los partidos por el tercer puesto y por el título se jugarán el próximo domingo.

Copa Libertadores Sub 20 Olimpia Fútbol Internacional
Redacción D10
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