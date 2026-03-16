Santiago Wanderers se medirá con Palmeiras y Flamengo al Olimpia en las semifinales
El chileno Santiago Wanderers ganó este domingo el Grupo C de la Copa Libertadores Sub-20 que se disputa en Quito (Ecuador), y se medirá en semifinales con Palmeiras, mientras que el paraguayo Olimpia, como mejor segundo de la fase de grupos, se enfrentará con Flamengo.
El cuadro chileno logró el primer puesto del Grupo C con 7 puntos, tras el empate 3-3 ante Liga de Quito y se las verá en la próxima fase con Palmeiras que ganó el Grupo B con 7 unidades.
Olimpia, por su parte, pasó a la semifinal al vencer por 1-0 al local Universidad Católica y con 6 puntos y gracias a la diferencia de goles, superó como mejor segundo al uruguayo Nacional que se impuso este domingo por 4-2 al argentino Belgrano.
El campeón del torneo en 2024 y 2025, Flamengo, que ganó el Grupo A con 7 puntos, será el rival del Olimpia en la semifinal.
Este jueves en el estadio del Independiente del Valle jugarán Palmeiras-Santiago Wanderers y Flamengo-Olimpia. Los partidos por el tercer puesto y por el título se jugarán el próximo domingo.