Santiago Wanderers se medirá con Palmeiras y Flamengo al Olimpia en las semifinales

El cuadro chileno logró el primer puesto del Grupo C con 7 puntos, tras el empate 3-3 ante Liga de Quito y se las verá en la próxima fase con Palmeiras que ganó el Grupo B con 7 unidades.

Olimpia, por su parte, pasó a la semifinal al vencer por 1-0 al local Universidad Católica y con 6 puntos y gracias a la diferencia de goles, superó como mejor segundo al uruguayo Nacional que se impuso este domingo por 4-2 al argentino Belgrano.

El campeón del torneo en 2024 y 2025, Flamengo, que ganó el Grupo A con 7 puntos, será el rival del Olimpia en la semifinal.

Este jueves en el estadio del Independiente del Valle jugarán Palmeiras-Santiago Wanderers y Flamengo-Olimpia. Los partidos por el tercer puesto y por el título se jugarán el próximo domingo.