12 mar. 2026
Selección Paraguaya

Estos serían los nuevos convocados por Gustavo Alfaro

Se filtró la lista de los jugadores que serían convocados por primera vez por Gustavo Alfaro a la Albirroja para los amistosos de marzo.

Marzo 12, 2026 03:13 p. m.
Convocadosfnfnf.png

Alfaro prueba de cara a la Copa del Mundo.

La Selección Paraguaya de Fútbol se prepara para afrontar sus próximos dos amistosos de cara a la Copa del Mundo: el 27 de marzo ante Grecia en Atenas y el 31 del mismo mes ante Marruecos en Lens, Francia.

Para dichos compromisos, Gustavo Alfaro convocará por primera vez a varios futbolistas para ir viéndolos y probándolos de cara a la cita mundialista.

Dos nombres que se mencionaron mucho en las últimas semanas son los de Gastón Olveira, arquero de Olimpia, y Mauricio, volante del Palmeiras. Ambos serán convocados.

Otro que tendrá su oportunidad es el atacante Gustavo Caballero, ex Santos de Brasil, actualmente en el Portsmouth de la Segunda División de Inglaterra.

Alexandro Maidana, lateral izquierdo de Talleres de Córdoba, y Alcides Benítez, lateral derecho de Belgrano, ambos ex Guaraní, también estarán en la lista de llamados, según pudo averiguar D10.

También formará parte de la nómina José Canalé, defensor central del Lanús argentino, que viene de ser campeón de la Recopa Sudamericana ante el Flamengo de Brasil.

Repasando la lista, los nuevos llamados serán:

  • Gastón Olveira
  • Mauricio
  • Gustavo Caballero
  • Alexandro Maidana
  • Alcides Benítez
  • José Canale
