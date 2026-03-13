El último rival de la Albirroja antes del Mundial

A falta de oficialización por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el equipo de Gustavo Alfaro disputará un último amistoso previo al Mundial 2026 ante la selección de Catar, que también estará en la cita ecuménica en Norteamérica, informó este viernes Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

El partido será en el mes de junio, con sede en Estados Unidos, agregó la fuente. Recordemos que en el año 2019, ambas selecciones se enfrentaron en el marco de la Copa América de Brasil, cuyo compromiso terminó empatado a dos goles.

🟢Será el último amistoso de la Albirroja



🔸A falta de oficialización, la Selección Paraguaya disputará un último amistoso previo al Mundial 2026 ante la Selección de Catar, también mundialista.



👉🏼El partido será en el mes de junio con sede en Estados Unidos. En el año 2019,… pic.twitter.com/gabMtKjSAm — Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 13, 2026

En esta Fecha FIFA, la Selección Paraguaya afrontará sus próximos dos amistosos de cara a la Copa del Mundo: El 27 de marzo ante Grecia, en Atenas, y el 31 del mismo mes ante Marruecos, en la ciudad de Lens (Francia).

Para dichos compromisos, Gustavo Alfaro convocará por primera vez a varios futbolistas para ir viéndolos y probándolos de cara a la cita mundialista. Dos nombres que se mencionaron mucho en las últimas semanas son los de Gastón Olveira, arquero de Olimpia, y Mauricio, volante del Palmeiras. Ambos serán convocados.