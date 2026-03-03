Paraguay se aferra a la ilusión

Cada semana, los paraguayos conocen de nuevas actuaciones destacadas de sus futbolistas en el extranjero, que son la base de este combinado que supo avanzar al Mundial tras un inicio titubeante en las Eliminatorias Sudamericanas.

Las esperanzas paraguayas tienen buena parte de su cimiento en el atacante Julio Enciso, que motorizó las opciones de gol de la Albirroja en los juegos de las eliminatorias de la Conmebol, en los que anotó tres dianas.

“La Joya”, la mayor promesa del fútbol guaraní, ofrece cada fin de semana una nueva exhibición con el Estrasburgo francés y, a sus 22 años, es el referente de ataque de su club, donde esta campaña ha anotado ocho goles y entregado tres asistencias.

Otro que tiene buena actualidad es el mediocampista Diego Gómez, del Brighton de la Liga Premier de Inglaterra.

Con las Gaviotas, Gómez, también de 22 años, ha anotado 10 goles en 30 partidos esta temporada, ayudando al club de Sussex del Este a dejar atrás la amenaza del descenso.

Estos representantes de la nueva camada de futbolistas paraguayos se unen a otros más experimentados como el delantero del Cremonese italiano Tony Sanabria, que marcó cuatro goles para la Albirroja en las eliminatorias.

Todos ellos volverán a juntarse en la doble fecha FIFA de amistosos de marzo, en la que Paraguay se medirá en compromisos de preparación a Grecia y Marruecos los días 27 y 31, respectivamente.

Estos partidos serán el primer acercamiento a la convocatoria final que entregará Alfaro para el regreso de Paraguay al Mundial de fútbol.

La Albirroja debutará en la Copa del Mundo 2026 el 12 de junio ante Estados Unidos, en una fecha especial para esta nación sudamericana porque marcará la conmemoración de los 91 años de la rúbrica del protocolo de paz que puso fin a la Guerra del Chaco, en la que se enfrentó a Bolivia entre 1932 y 1935.

Una semana después, se verá las caras con el ganador de la plaza del grupo C de la repesca europea (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumanía) y cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 de junio.