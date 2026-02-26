26 feb. 2026
Selección Paraguaya

Dura caída paraguaya en Sub 20

La Selección Paraguaya Femenina Sub 20 cayó 1-4 frente a Argentina, en la penúltima jornada del Sudamericano que se disputa en nuestro país.

Febrero 26, 2026 07:12 a. m. • 
Por Redacción D10
HCC-4BVXwAAUWkf.jpeg

La Albirroja deberá buscar su clasificación en la última jornada.

Foto: @Albirroja

La jornada también fue positiva para el equipo de Argentina, que goleó 4-0 a Paraguay y ahora sueña con recuperarse del lento arranque en el hexagonal y avanzar a la cita de Polonia.

Annika Paz a los 24 y Kishi Núñez, de penalti a los 35 minutos, anotaron para la Albiceleste en la primera mitad de este partido.

Agustina Maldonado a los 55 y Núñez de nuevo, esta vez en la fracción 67, pusieron cifras definitivas al marcador.

La jornada se inició con el empate 1-1 entre las líderes y ya dueñas de cupos al Mundial, Brasil y Ecuador.

En este juego, la Verdeamarela se adelantó por intermedio Vitorinha a los 12 minutos, pero Ecuador consiguió la paridad después de un gol en propia puerta de la defensora brasileña Thay a los 69.

Diez minutos después, Giselle pudo desnivelar el marcador y dar el título del torneo a Brasil desde el punto penalti, pero su remate se estrelló en el poste derecho.

Con los resultados, Brasil, que ha ganado las diez ediciones anteriores que se han completado del Sudamericano Sub-20, sigue líder con diez enteros, seguida de Ecuador con ocho.

Colombia, Argentina y Paraguay igualan en la tabla con cuatro puntos, pero La Tricolor, con mejor diferencia de goles, se ubica en la tercera plaza.

La Albiceleste, con -1 y Paraguay, con -4, ocupan los siguientes puestos de la clasificación, que cierra Venezuela con solo dos puntos.

El torneo conocerá a las campeonas y a las últimas dos clasificadas al Mundial este sábado, cuando se juegue la última fecha del hexagonal con los partidos Colombia-Argentina, Brasil-Venezuela y Ecuador-Paraguay.

Selección Paraguaya Sudamericano Sub 20 Fútbol Internacional
Redacción D10
