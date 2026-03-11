“En el Mundial tiene que jugar el que llega mejor”

El ex defensor Celso Ayala, doble mundialista con la Selección Paraguaya de Fútbol, en Francia 98 y Corea-Japón 2002, respectivamente, se sumó al debate nacional sobre quién debe ser el portero titular de la Albirroja en Estados Unidos, México y Canadá.

La discusión futbolística se encendió completamente a estas alturas en el país, tras la nacionalización del uruguayo Gastón Olveira, del Club Olimpia, cuyo llamado es inminente para los compromisos amistosos frente a las selecciones de Grecia y Marruecos.

EL ELEGIDO. “Yo le pondría al que está en su mejor momento. Olveira siempre demostró solidez, siempre demostró que está bien. Es un arquero con mucha categoría, experiencia, es un arquero que te da seguridad”, deslizó Chito en conversaciones con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

El arco es, tal vez, donde hay mayor duda para Chito Ayala, quien resaltó la actualidad de Orlando Gill, futbolista de San Lorenzo de Almagro. Con esta apreciación, alejó de la titularidad al Gatito Fernández, quien fue el “1” de Gustavo Alfaro en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas.

“En el Mundial tiene que jugar el que está mejor o el que llega mejor. Son siete partidos, es un mes, no hay tiempo para agarrar ritmo, para ponerse bien”, remarcó.

BUENA PERSPECTIVA. En otro momento, el autor del gol más rápido de los mundiales con la camiseta nacional, que marcó a los 52 segundos ante Nigeria, su único grito en esta clase de citas, se mostró optmista sobre el papel que pueda protagonizar la Albirroja en esta edición del certamen. “Puede ser un buen Mundial, creo que el equipo está bastante motivado por la clasificación”, enfatizó.

Otro factor que tuvo en cuenta fue el nivel deportivo de los futbolistas en el ámbito internacional. “Hay jugadores que están atravesando un muy buen momento, eso hace que sea buena la perspectiva que tiene la Selección. Yo creo que se puede hacer cosas importantes”, enfatizó.

ALFARO, Influyente. En su análisis, Ayala dio mucho crédito al actual seleccionar de la Albirroja, que transformó al equipo nacional para dirigirlo a su noveno Mundial luego de 16 años de ausencia.

Para el ex zaguero, bajo el mando del Cazador de Utopías “se le expuso mucho menos a la zona defensiva”. “El equipo está más armado. No es solo hablar y tratar de motivar, sino darle la confianza táctica al jugador”, manifestó.

Por último, Chito fue requerido sobre la recordada dupla que conformó con Carlos Gamarra. “Fue extraordinaria”, rememoró.

El ex jugador de River Plate de Argentina y el Atlético de Madrid, entre otros importantes equipos, dijo que era muy fácil jugar por la jerarquía que tenía el Colorado. “Eso fue lo mejor que me pasó, como compañero en la zaga. Lo conocía muy bien, él me conocía muy bien. Fue el compañero ideal”, sentenció.

CIFRAS. 4 juegos tiene Orlando Gill con la Selección Paraguaya. Uno por las Eliminatorias y tres por amistosos. 33 años tendrá Gastón Olveira durante el Mundial 2026, en donde podría hacer su debut oficial con la Albirroja.