“El Renacer Albirrojo”, desde el 30 de abril en cines

El jueves 30 de abril llega a todas la salas de cine El Renacer Albirrojo una película documental que no solo trata de fútbol, sino de un pueblo que vuelve a confiar.

A través de los relatos de jugadores, hinchas y cuerpo técnico, unidos por la pasión y la garra de la Albirroja, el film revive las emociones y el camino de quienes se atrevieron a creer en el regreso de Paraguay a una Copa Mundial de la FIFA, después de 16 años de ausencia y desencanto social.

El Renacer Albirrojo, es una película dirigida por Armando Aquino (Ore Ru, 2015) y Alfredo Galeano, con el sello de la productora de documentales 1922 Historias Vivas, de Maneglia-Schémbori Realizadores (Gonzalez vs Boneti, La Chuchi, 7 Cajas, Los Buscadores, Marilina, Solo por unos días) y la producción de 23 Sports.

El largometraje documenta el proceso de la Albirroja para volver a un Mundial, al de México/Estados Unidos/Canadá 2026, luego de 16 años, poniendo a los hinchas en primera plana, al igual que a los jugadores y al cuerpo técnico.