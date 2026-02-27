27 feb. 2026
Selección Paraguaya

“El Renacer Albirrojo”, desde el 30 de abril en cines

Fue presentado el adelanto de la película documental de la Selección Paraguaya, que consiguió su clasificación al Mundial 2026.

Febrero 27, 2026 05:31 p. m. • 
Por Redacción D10
albirroja_62780928.jpg

Por mucho más. La Albirroja, expectante al sorteo del Mundial.

El jueves 30 de abril llega a todas la salas de cine El Renacer Albirrojo una película documental que no solo trata de fútbol, sino de un pueblo que vuelve a confiar.

A través de los relatos de jugadores, hinchas y cuerpo técnico, unidos por la pasión y la garra de la Albirroja, el film revive las emociones y el camino de quienes se atrevieron a creer en el regreso de Paraguay a una Copa Mundial de la FIFA, después de 16 años de ausencia y desencanto social.

El Renacer Albirrojo, es una película dirigida por Armando Aquino (Ore Ru, 2015) y Alfredo Galeano, con el sello de la productora de documentales 1922 Historias Vivas, de Maneglia-Schémbori Realizadores (Gonzalez vs Boneti, La Chuchi, 7 Cajas, Los Buscadores, Marilina, Solo por unos días) y la producción de 23 Sports.

El largometraje documenta el proceso de la Albirroja para volver a un Mundial, al de México/Estados Unidos/Canadá 2026, luego de 16 años, poniendo a los hinchas en primera plana, al igual que a los jugadores y al cuerpo técnico.

Albirroja
Redacción D10
Más contenido de esta sección
seleccion paraguaya femenina Sub 20
Selección Paraguaya
La Albirroja femenina Sub 20 se repone con victoria ante Venezuela
El equipo paraguayo triunfó por 2-0 y sigue firme en su lucha por clasificar al Mundial de la categoría.
Febrero 19, 2026 08:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay sub 20 femenino
Selección Paraguaya
La Albirroja cae ante Brasil en el hexagonal final
El seleccionado femenino Sub 20 tropezó en el inicio de la ronda que califica a cuatro equipos al Mundial de Polonia.
Febrero 16, 2026 07:57 p. m.
 · 
Redacción D10
629017159_18570753937009596_2770954751145532491_n.jpg
Selección Paraguaya
La Albirroja enfrenta a Brasil en el hexagonal
La Selección Paraguaya femenina Sub 20 inicia su recorrido en el hexagonal final Sudamericano juvenil que otorga 4 plazas para el Mundial de Polonia 2026.
Febrero 16, 2026 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
selección paraguaya femenina Sub 20
Selección Paraguaya
Calendario definido en la etapa final del Sudamericano femenino Sub 20
La Albirroja mide a Brasil este lunes 16, desde las 18:00 por la ronda del hexagonal final del torneo continental que califica al Mundial juvenil.
Febrero 15, 2026 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Albirroja_61343669.jpg
Selección Paraguaya
Todo listo para los amistosos de Paraguay ante Grecia y Marruecos
La Selección Paraguaya de Fútbol dio a conocer la sede y el horario del encuentro amistoso frente a Grecia. Anteriormente ya dio detalles sobre el choque con Marruecos.
Febrero 13, 2026 11:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay sub 20 femenino
Selección Paraguaya
Las chicas de la Albirroja Sub 20 avanzan al hexagonal final
Paraguay empató sin goles ante Colombia en la última fecha de la fase de grupos y avanzó en la competencia que clasifica a cuatro equipos al Mundial de Polonia.
Febrero 12, 2026 08:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más