09 mar. 2026
Selección Paraguaya

Lo que dijo Mauricio sobre la Albirroja y el Mundial

Mauricio Magalhães Prado, jugador del Palmeiras, se refirió a la Albirroja y la posibilidad de jugar el Mundial con la camiseta de la Selección Paraguaya.

Marzo 09, 2026 05:09 p. m. • 
Por Redacción D10
mauricio.jpg

Mauricio besa el trofeo ganado con el Palmeiras.

Foto: Gentileza

Mauricio Magalhães Prado, que viene de conquistar con el Palmeiras el título número 27 del Campeonato Paulista, se refirió a su nacionalización paraguaya y la posibilidad de jugar el Mundial con la Albirroja en Estados Unidos, México y Canadá.

“Es una ansiedad que tengo, ahora logré sacarla; hace tiempo que la buscaba, desde el año pasado estaba tramitando mi documentación paraguaya”, confesó luego de ganar un nuevo trofeo con su club que tiene como capitán al paraguayo Gustavo Gómez.

El ofensivo del Verdão aseguró públicamente que su deseo es integrar la lista del seleccionador Gustavo Alfaro. “Tengo ese sueño, sé que está cerca; lo que me queda es trabajar. Si ellos logran miran un poco mi fútbol y ver que estoy rindiendo bien y puedo ayudar a la selección Paraguaya, espero que sea un honor”, confesó en charla con TNT Sports.

Mauricio Magalhães Prado, jugador brasileño de raíces paraguayas, fue oficialmente habilitado por la FIFA para jugar por la Selección Paraguaya de Fútbol. El futbolista podría aparecer en el combo de marzo para los amistosos contra Grecia y Marruecos.

Selección Paraguaya Copa Mundial Palmeiras
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Óscar Romero
Selección Paraguaya
Se define el futuro de los nuestros en fase 2 de la Libertadores
La movida copera es determinante la próxima semana para los equipos paraguayos. El 2 de Mayo, bien sabido, dejó escapar la victoria ante el Cristal peruano en su casa (2-2). En tanto, Guaraní no pudo con Juventud de Las Piedras, pero se trajo un punto de enorme de valor en carácter de visitante (0-0).
Febrero 22, 2026 11:40 a. m.
 · 
Arturo Rubin
aalff.jfif
Selección Paraguaya
Alfaro, tajante sobre Olveira y los arqueros de la Albirroja
Gustavo Alfaro respondió con contundencia y sin muchas vueltas cuando le preguntaron por Gastón Olveira y los arqueros de Paraguay.
Febrero 21, 2026 01:41 p. m.
albirroja enciso alfaro_laalbirrjoa_61238602.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “Hoy es mucho más fácil querer ser parte de la Albirroja”
Gustavo Alfaro dio una categórica respuesta cuando le preguntaron por los “nacionalizados” que quieren ser parte de la Albirroja.
Febrero 20, 2026 08:54 p. m.
seleccion paraguaya femenina Sub 20
Selección Paraguaya
La Albirroja femenina Sub 20 se repone con victoria ante Venezuela
El equipo paraguayo triunfó por 2-0 y sigue firme en su lucha por clasificar al Mundial de la categoría.
Febrero 19, 2026 08:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay sub 20 femenino
Selección Paraguaya
La Albirroja cae ante Brasil en el hexagonal final
El seleccionado femenino Sub 20 tropezó en el inicio de la ronda que califica a cuatro equipos al Mundial de Polonia.
Febrero 16, 2026 07:57 p. m.
 · 
Redacción D10
629017159_18570753937009596_2770954751145532491_n.jpg
Selección Paraguaya
La Albirroja enfrenta a Brasil en el hexagonal
La Selección Paraguaya femenina Sub 20 inicia su recorrido en el hexagonal final Sudamericano juvenil que otorga 4 plazas para el Mundial de Polonia 2026.
Febrero 16, 2026 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más