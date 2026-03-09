Lo que dijo Mauricio sobre la Albirroja y el Mundial

Mauricio Magalhães Prado, que viene de conquistar con el Palmeiras el título número 27 del Campeonato Paulista, se refirió a su nacionalización paraguaya y la posibilidad de jugar el Mundial con la Albirroja en Estados Unidos, México y Canadá.

“Es una ansiedad que tengo, ahora logré sacarla; hace tiempo que la buscaba, desde el año pasado estaba tramitando mi documentación paraguaya”, confesó luego de ganar un nuevo trofeo con su club que tiene como capitán al paraguayo Gustavo Gómez.

El ofensivo del Verdão aseguró públicamente que su deseo es integrar la lista del seleccionador Gustavo Alfaro. “Tengo ese sueño, sé que está cerca; lo que me queda es trabajar. Si ellos logran miran un poco mi fútbol y ver que estoy rindiendo bien y puedo ayudar a la selección Paraguaya, espero que sea un honor”, confesó en charla con TNT Sports.

Mauricio Magalhães Prado, jugador brasileño de raíces paraguayas, fue oficialmente habilitado por la FIFA para jugar por la Selección Paraguaya de Fútbol. El futbolista podría aparecer en el combo de marzo para los amistosos contra Grecia y Marruecos.