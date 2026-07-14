14 jul 2026
Fútbol Internacional

Fallece el árbitro neerlandés apartado del Mundial tras ser detenido en el Reino Unido

El árbitro neerlandés Rob Dieperink, quien había sido designado para el Mundial de Fútbol de 2026 y posteriormente apartado debido a una investigación policial, falleció a los 38 años de edad.

Julio 14, 2026 09:15 a. m. • 
Por Redacción D10
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Rob Dieperink, árbitro neerlandés que fue encontrado muerto en su domicilio.

El árbitro neerlandés Rob Dieperink, quien había sido designado para el Mundial de Fútbol de 2026 y posteriormente apartado debido a una investigación policial, ha fallecido a los 38 años de edad, según informó la Federación de Fútbol de Países Bajos, que no ofreció más detalles del suceso.

“Hemos recibido con profunda tristeza y conmoción la noticia del fallecimiento de Rob Dieperink”, señaló la federación neerlandesa en un comunicado.

El colegiado estuvo en activo en el fútbol profesional desde la temporada 2011/12, dirigió a finales de 2017 su primer partido en la Eredivisie, y en total arbitró 284 partidos en el fútbol profesional, detalló la federación.

Dieperink fue seleccionado para formar parte del elenco arbitral para la sala VAR en el Mundial, pero la FIFA le retiró de esa lista el pasado mayo después de ser detenido en Londres el mes anterior en el marco de una investigación policial que terminó siendo archivada, según recogen los medios locales.

El árbitro se encontraba en Londres en ese momento para arbitrar un partido de la Liga de la Conferencia de la UEFA entre el Crystal Palace y la AC Fiorentina.

La federación neerlandesa afirmó que con su fallecimiento, cuya causa no ha trascendido, “el mundo del fútbol pierde a un valioso árbitro con experiencia internacional. EFE

Árbitro Mundial Fútbol Internacional
Redacción D10
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