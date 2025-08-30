30 ago. 2025
Cerro Porteño

Mentalizados en la lucha

Cerro Porteño trabaja de cara a su compromiso ante Libertad, que será este domingo en La Huerta desde las 16:00.

Agosto 30, 2025 10:08 a. m. • 
Por Redacción D10
GzeejZMWoAAzbFS.jpg

Jonathan Torres, delantero argentino de Cerro Porteño.

En la previa, el defensor Lucas Quintana analizó acerca del presente del equipo: “El grupo está fuerte, a pesar de las lesiones, ya que son jugadores importantes, pero hay compañeros preparados para poder suplirles y sacar adelante el momento”, agregando acerca del juego: ”Va a ser un partido lindo para jugar, ante un equipo que propone y donde vamos a tener espacios”.

Quintana tiene además el objetivo de destacar en el Mundial Sub 20 que se juega en tres semanas, a lo que refirió: “Es un orgullo para mí representar a mi país, es algo que siempre soñé, esta pausa para ir a la selección lo tomo de la mejor manera, y cuando vuelva a Cerro estando en un buen momento voy a jugar de vuelta”.

A su vez, el delantero Luis Amarilla apuntó: “Fue progresivo mi nivel. No empecé como yo quería. Venía de no sumar tantos minutos. Hoy, con los partidos encima, el otro día me encontré con el gol. Estoy contento por eso”.

Remarcando acerca de lo que será el juego ante el Albinegro, el atacante refirió: “Somos conscientes de que de por ahí nos cuesta un poco de local, pero creo que demostramos un buen juego (contra Trinidense) y cuesta reponerse del resultado final, porque fueron con algunos errores. Pero es cuestión de dar vuelta la página”.

Cerro Porteño apunta al compromiso de mañana ante Libertad.

26 juegos en primera división suma en la presente temporada Lucas Quintana entre torneo local y Copa.

Cerro Porteño Torneo Clausura Diego Martínez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ignacio aliseda cerro porteño.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño y su ilusión se instalan en Argentina
Con 25 jugadores, Cerro Porteño se instaló en Argentina en donde este miércoles se jugará la clasificación a cuartos de final ante Estudiantes de La Plata.
Agosto 19, 2025 07:45 p. m.
 · 
Redacción D10
GxXWSRgWAAAoxge.jpeg
Cerro Porteño
El Ciclón va motivado a La Plata
Cerro Porteño viaja esta tarde a Argentina para la revancha ante Estudiantes. El Ciclón, puntero invicto del torneo local, está enchufado y con ilusión.
Agosto 19, 2025 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_0914_1_62491334.JPG
Cerro Porteño
El análisis de Diego Martínez tras la derrota ante Estudiantes
¿Qué dijo el DT de Cerro Porteño tras la caída ante Estudiantes de La Plata por la ida de octavos de Copa Libertadores?
Agosto 13, 2025 10:03 p. m.
Federico Carrizo
Cerro Porteño
Cerro Porteño prepara el examen
El Ciclón, puntero e invicto del torneo local, cambia de chip y se enfoca en el duelo de mañana por Libertadores.
Agosto 12, 2025 07:46 a. m.
 · 
Redacción D10
GxtcwWQXQAA4FmK_62456902.jpg
Cerro Porteño
Con la mira en Estudiantes
El Ciclón apunta toda su artillería a los octavos de final de la Libertadores.
Agosto 11, 2025 09:31 a. m.
 · 
Redacción D10
vvvuel.jfif
Cerro Porteño
Alan Soñora, la gran novedad en Cerro Porteño
Alan Soñora, que en principio no iba a ser tenido en cuenta por Diego Martínez, es la gran novedad en Cerro Porteño para el juego de este viernes ante Nacional.
Agosto 07, 2025 02:01 p. m.
Carga Más