Mentalizados en la lucha

En la previa, el defensor Lucas Quintana analizó acerca del presente del equipo: “El grupo está fuerte, a pesar de las lesiones, ya que son jugadores importantes, pero hay compañeros preparados para poder suplirles y sacar adelante el momento”, agregando acerca del juego: ”Va a ser un partido lindo para jugar, ante un equipo que propone y donde vamos a tener espacios”.

Quintana tiene además el objetivo de destacar en el Mundial Sub 20 que se juega en tres semanas, a lo que refirió: “Es un orgullo para mí representar a mi país, es algo que siempre soñé, esta pausa para ir a la selección lo tomo de la mejor manera, y cuando vuelva a Cerro estando en un buen momento voy a jugar de vuelta”.

A su vez, el delantero Luis Amarilla apuntó: “Fue progresivo mi nivel. No empecé como yo quería. Venía de no sumar tantos minutos. Hoy, con los partidos encima, el otro día me encontré con el gol. Estoy contento por eso”.

Remarcando acerca de lo que será el juego ante el Albinegro, el atacante refirió: “Somos conscientes de que de por ahí nos cuesta un poco de local, pero creo que demostramos un buen juego (contra Trinidense) y cuesta reponerse del resultado final, porque fueron con algunos errores. Pero es cuestión de dar vuelta la página”.

Cerro Porteño apunta al compromiso de mañana ante Libertad.

26 juegos en primera división suma en la presente temporada Lucas Quintana entre torneo local y Copa.

