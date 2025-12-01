01 dic. 2025
“Somos por lejos el mejor equipo del fútbol paraguayo”

Con el título ya en el club, el vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, aseveró tras detallar los números del Ciclón: “Hoy somos por lejos el mejor equipo del fútbol paraguayo”.

Diciembre 01, 2025 01:00 p. m. 
Por Redacción D10
Cerro Porteño venció a Atlético Tembetary y conquistó la 25ª estrella liguera.

Foto: Daniel Duarte - ÚH

Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, manifestó en su visita al programa Fútbol a lo Grande: “Hoy somos por lejos el mejor equipo del fútbol paraguayo”. Detalló que en la tabla anual tienen “85 puntos. En este Clausura nos hicieron solo 18 goles, en los dos últimos meses nos hicieron solo un gol. Eso demuestra la solidez del equipo, el esfuerzo, el sacrificio que hicimos todo el año”.

Precisamente por esta situación, en la Supercopa Paraguay estará Cerro Porteño y no Libertad (campeón del Apertura), frente al General Caballero JLM. El encuentro será el sábado 6 de diciembre.

“La gente estaba ansiosa por festejar. Después del partido que le ganamos a Guaraní en La Nueva Olla, el partido bisagra, la gente se ilusionó. Llenamos La Nueva Olla contra Libertad a pesar del concierto de Shakira y ayer fue una fiesta azulgrana. Todo el Defensores del Chaco vestido de rojo y azul, alentando desde horas antes”, expresó.

Recordó que la derrota ante el Sportivo Trinidense en la primera rueda les “golpeó un poco, pero nosotros también sabemos que la eliminación post Copa Libertadores le cuesta al club”.

“Estaba entre Trinidense o el siguiente. Cuando perdemos con Trinidense y le ganamos a Pastoreo, creíamos ya que salíamos del rezago post Copa. Lamentablemente después vino la derrota con General Caballero JLM y el empate con Tembetary y dimos el golpe el timón”, expresó.

Tras la paridad con el Atlético Tembetary, Diego Martínez dejó de ser el entrenador azulgrana y Jorge Achucarro asumió como interino. Posteriormente contrataron a Jorge Bava, quien levantó el título con Cerro Porteño.

