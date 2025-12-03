03 dic. 2025
Cerro Porteño

Zapag: “Soy más del servicio a los demás”

El dirigente del Ciclón, que deja la presidencia, apuntará de nuevo al sector privado.

Por Redacción D10
En la Redacción. Zapag con algunos periodistas en su visita al Diario Última Hora.

Foto: Daniel Duarte

Juan José Zapag disfruta de sus últimas semanas como presidente de Cerro Porteño. Analizando a futuro, descartó una posibilidad de meterse en la política.

“En buenos momentos me propusieron meterme en política partidaria, pero ahora ya no; en realidad yo me considero un apolítico, no es lo mío, yo soy más del servicio a los demás, al trabajo privado, a la generación del recurso”, explicó el dirigente deportivo, descartando una posible vuelta al club en los próximos años: “Yo ya estoy grande, tengo arreglado temas familiares, tengo muchas cosas que arreglar y quiero dar la oportunidad a gente más joven. Pero creo que hay ciclos que se cumplen pasando los años, y el mío en Cerro ya se cumplió”.

Haciendo un análisis de lo que dejó su paso al frente del club, Juan José argumentó: “Al recibir el club en mi primer periodo no tenía ni ese parque en esas condiciones, sí tenía un parque que fue mérito de la directiva, pero así peladito. Ahora dentro del parque tenemos ocho canchas profesionales y una intermedia, un centro educativo de escuela jesuita en el recinto. Ahí están dirigiendo a los chicos, están recibiendo una instrucción muy importante y para mí ese es el legado más grande que queda para la institución”.

El dirigente además recordó cuando su hermano Raúl asumió un periodo en su reemplazo, entre el 2018 y 2021: “Estatutariamente no podía presentarme, pero física y espiritualmente estaba a pleno para seguir, pero respetamos los estatutos; otros dirigentes importantes no querían asumir el compromiso, pero no les culpo porque han dejado huella de trabajo imborrable en el club, pero no asumieron en la cabeza, no quisieron”.

Araújo y Carrizo

“Sergio Araújo tiene una renovación mínima de un año, él entra en quirófano y volverá recién para el segundo semestre”, adelantó Juan José Zapag con relación al atacante que seguirá en Cerro Porteño, agregando acerca de la situación de Federico Carrizo: “Veremos cómo se cumple su contrato; es un jugador muy importante que nos brindó muchas alegrías; sabemos del interés de Libertad, pero hay que ver cómo concluye”.

Redacción D10
