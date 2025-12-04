Por otra consagración más
El plantel de Cerro Porteño retomó las labores, de cara al último desafío que tendrá en la temporada, con la disputa de la Supercopa Paraguay, que será este sábado en el Defensores del Chaco desde las 18:00 ante el General Caballero de JLM.
La principal novedad en el Azulgrana es el atacante Ignacio Aliseda, que cumplió dos fechas de suspensión en el Clausura y está a disposición del cuerpo técnico.
El Ciclón apunta a cerrar el año con un éxito más, buscando además Juan José Zapag, retirarse como el presidente más ganador de la historia de la institución, título que ya lo ostenta con 5 conquistas pero que puede ampliar a 6.
La Supercopa Paraguay es un título que le falta al Azulgrana, ya que la única vez que lo disputó fue en la temporada 2021, cediendo ante Olimpia.