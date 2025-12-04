Por otra consagración más

La principal novedad en el Azulgrana es el atacante Ignacio Aliseda, que cumplió dos fechas de suspensión en el Clausura y está a disposición del cuerpo técnico.

El Ciclón apunta a cerrar el año con un éxito más, buscando además Juan José Zapag, retirarse como el presidente más ganador de la historia de la institución, título que ya lo ostenta con 5 conquistas pero que puede ampliar a 6.

La Supercopa Paraguay es un título que le falta al Azulgrana, ya que la única vez que lo disputó fue en la temporada 2021, cediendo ante Olimpia.