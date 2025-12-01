01 dic. 2025
Cerro Porteño

Roberto Fernández, con libertad de acción

Si bien tiene dos años de contrato, Cerro Porteño no le pondrá trabas a lo que Roberto Fernández decida sobre su futuro. “Vamos a hacer lo que él quiera”, dijo Miguel Carrizosa, directivo azulgrana.

Diciembre 01, 2025 04:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Roberto Fernández

Roberto Fernández, con el trofeo de campeón del Torneo Clausura 2025.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Roberto Fernández retornó a Cerro Porteño para el arranque del 2025 y si bien comenzó como titular, perdió el puesto ante Alexis Martín Arias. El portero, que también defiende los tres palos de la Selección Paraguaya de Fútbol busca tener ritmo pensando en la Copa del Mundo.

Ya a mitad de año se mencionó sobre una posible salida de Barrio Obrero, pero no se concretó. Este lunes, Miguel Carrizosa, directivo azulgrana, aseveró que “Gatito es una gran persona y vamos a hacer lo que él quiera”.

“Si quiere ser transferido, pues será transferido. Gatito se merece nuestro reconocimiento, él ha estado sentado cuando le tocó sentado; bajo los tres palos cuando le tocó estar bajo los tres palos; nunca se quejó y trabajó como ninguno. Él merece que el club le reconozca lo que él quiera hacer”, expresó el dirigente durante su visita a la mesa de Fútbol a lo Grande.

El portero aún tiene dos años de contrato y el sueño del vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill es que “se quede y pelee el puesto. Será cosa del técnico decidir quién juega”. Debido a su trayectoria, su salario podría ser un inconveniente para otros clubes del fútbol paraguayo, salvo Libertad u Olimpia, equipos que precisamente están queriendo reforzar su portería.

Cerro Porteño Roberto Fernández Selección Paraguaya
Redacción D10
