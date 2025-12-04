04 dic. 2025
La novedad de Cerro Porteño para la Supercopa Paraguay

Cerro Porteño jugará la Supercopa Paraguay el sábado, ante el General Caballero JLM y presentará una novedad para dicho encuentro.

Diciembre 04, 2025 09:12 a. m. • 
Por Redacción D10
Así se ve el parche de campeón en la camiseta de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

La Supercopa Paraguay se disputará el sábado 6 de diciembre, a las 18:00, en el ueno Defensores del Chaco. El partido pondrá frente a frente al campeón de la Copa Paraguay y al campeón liguero con mayor puntaje.

General Caballero JLM se ganó el derecho de estar en esta gran superfinal debido a que se quedó con la Copa Paraguay tras derrotar por 0-1 al 2 de Mayo, en un estadio Río Parapití repleto de hinchas locales.

Por su parte, el campeón liguero con más puntos en el año resultó ser Cerro Porteño, campeón del Torneo Clausura, que superó por más de 10 puntos en la tabla anual a Libertad, monarca del Torneo Apertura. La consagración del Ciclón se vivió hace algunos días, el 30 de noviembre.

Como la Supercopa Paraguay será el primer encuentro que el Ciclón dispute tras su coronación, en la camiseta azulgrana se estrenará el parche de campeón. El club compartió un video presumiendo del nuevo detalle que se verá en el centro de la casaca.

Cerro Porteño Supercopa Paraguay Torneo Clausura
Redacción D10
