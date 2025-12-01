01 dic. 2025
Cerro Porteño

“Lo único que deseaba era jugar el partido”

Blas Riveros superó todas las adversidades físicas para cumplir y jugar el partido consagratorio con el Ciclón.

Diciembre 01, 2025 
Por Redacción D10
Blas Riveros se consagró con el Ciclón.

El lateral de Cerro Porteño, Blas Riveros, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental en el día después de la consagración del equipo como campeón del torneo Clausura 2025.

“La verdad que queda disfrutar. El objetivo que nos propusimos con todo el equipo era campeonar y gracias a Dios pudimos lograr este título”, dijo en la 1080 AM.

“En su momento había hablado mi señora y les explicó lo que tengo (temas de salud). Lo único que deseaba era jugar el partido ayer y gracias a Dios pude jugar, la verdad que lo disfruté muchísimo”, valoró.

El lateral se mostró contento con las muestras de apoyo de la hinchada que vio en él como uno de los pilares de la consagración gracias a su esfuerzo y sacrificio.

