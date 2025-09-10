09 sept. 2025
Selección Paraguaya

Memorable debut de Orlando Gill

Orlando Gill tuvo su estreno en el pórtico de la Selección Paraguaya con una espectacular actuación teniendo tapadas importantes.

Septiembre 09, 2025 10:44 p. m. • 
Por Redacción D10
G0cW5sQW8AANVhY.jpg

Orlando Gill, portero de la Selección Paraguaya.

@Albirroja

Orlando Gill fue escogido por Gustavo Alfaro para ser el portero titular de la Albirroja en el último partido de Eliminatorias y el arquero de San Lorenzo de Almagro demostró estar a la altura.

Alfaro dio en la tecla al darle la oportunidad de mostrarse al que aproxima ser el sucesor de Gatito Fernández en un futuro próximo.

Gill tuvo grandes intervenciones, las más difíciles un cabezazo a quemarropa de Carlos Zambrano y un disparo de media distancia de Renato Tapia que desvió al tiro de esquina.

Redacción D10
