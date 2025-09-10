Memorable debut de Orlando Gill

Orlando Gill fue escogido por Gustavo Alfaro para ser el portero titular de la Albirroja en el último partido de Eliminatorias y el arquero de San Lorenzo de Almagro demostró estar a la altura.

Alfaro dio en la tecla al darle la oportunidad de mostrarse al que aproxima ser el sucesor de Gatito Fernández en un futuro próximo.

Gill tuvo grandes intervenciones, las más difíciles un cabezazo a quemarropa de Carlos Zambrano y un disparo de media distancia de Renato Tapia que desvió al tiro de esquina.