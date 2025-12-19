19 dic. 2025
Tenis

El 2026 será el último de la carrera de Stanislas Wawrinka

El tenista suizo Stanislas Wawrinka, exnúmero 3 mundial y campeón de tres torneos de Grand Slam, anunció este viernes que la temporada 2026, en la que cumplirá 41 años, será la última de su carrera, iniciada en 2002 en el circuito profesional.

Diciembre 19, 2025 05:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Stanislas Wawrinka

Stanislas Wawrinka, en la actualidad ocupa un discreto puesto 157.

Foto: AFP

“Todo libro necesita un final. Ha llegado el momento de escribir el último capítulo de mi carrera como tenista profesional, y 2026 será mi último año en el circuito”, señaló el tenista de Lausana en sus cuentas oficiales en X e Instagram.

Wawrinka ganó el Abierto de Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el Abierto de Estados Unidos en 2016, pináculos de su carrera junto al oro en dobles que logró en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 junto a Roger Federer y a la Copa Davis que ambos consiguieron para Suiza también en 2014.

Su tercer puesto en el ránking ATP fue en enero de ese año 2014, poco después de su victoria en Melbourne, mientras que en la actualidad ocupa un discreto puesto 157.

Redacción D10
