Maurício: “Siempre fue mi sueño estar acá”

Maurício es una de las recientes armas con la que cuenta Paraguay en la ofensiva. El jugador, que ya fue citado para el último combo de amistosos, sostuvo que a pesar de nacer en Brasil: “Siempre fue mi sueño estar acá y también de mi papá”.

“Tengo una parte de la familia también entonces es muy especial estar acá”, acotó en contacto con la prensa este miércoles. Explicó que “hace mucho tiempo ya venía intentando hacer los papeles, la documentación, pero lo he conseguido recién este año”.

Mencionó que en el plantel se siente “muy bien, muy cómodo. Desde la primera fecha FIFA me sentí muy bien. Ellos siempre me ayudan mucho con todo. Me siento en casa”. Con relación a lo que se puede esperar de la Selección Paraguaya expresó que “tenemos la ilusión que todo el pueblo paraguayo tiene”.

Maurício es uno de los posibles reemplazantes de Julio Enciso, quien se lesionó en el último encuentro amistoso de Paraguay, ante Nicaragua. En aquella ocasión ya ocupó su lugar y frente a Estados Unidos podría repetir la misma función.