30 jul 2026
Torneo Clausura

El Libertad de Haedo Valdez golea y se suma a los líderes

El Gumarelo se impuso por 4-1 a Recoleta en la Huerta e hiló su segunda victoria en el Clausura.

Julio 30, 2026 08:33 p. m. • 
Por Redacción D10
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Los gumarelos triunfaron ante Recoleta.

Libertad logró su segundo triunfo en el Torneo Clausura, de la mano de Nelson Haedo Valdéz, al derrotar por 4-1 en condición de local en su Huerta, a Recoleta, en el cierre de la segunda fecha de la competencia.

El Gumarelo plasmó superioridad en el global del juego, a pesar de arrancar en desventaja, con la definición de Aldo González en el arranque del compromiso, pero la reacción fue inmediata, ya que Rodrigo Villalba igualó el compromiso antes de la pausa de hidratación.

En la complementaria, las variantes de Haedo brindaron una dinámica distinta al equipo local, que ejerció mayor dominio de las acciones, acercando mayor peligro al arco del Funebrero, hasta conseguir desnivelar el duelo, con una arremetida de Matías Espinoza, para establecer cifras definitivas sobre el cierre con una gran definición de Joaquín Bogarín y otra de Elvio Vera, para darle rótulo de goleada al triunfo.

El Albinegro con su triunfo se acomoda en el lote de líderes, con 6 unidades, mientras que el Canario se estanca en el puesto 8 con 1 unidad conseguida hasta el momento.

En la próxima fecha, la tercera del Clausura, el Gumarelo mide a Guaraní en la Arboleda, el domingo 2 de agosto desde las 18:30, mientras que el Funebrero recibe en el Ricardo Gregor a Nacional, el lunes 3 a partir de las 18:30.

Libertad Recoleta
Redacción D10
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