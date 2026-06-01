01 jun. 2026
Selección Paraguaya

Maurício destaca el significado de jugar el Mundial con Paraguay

“Todavía me cuesta creerlo”: el emotivo mensaje de Maurício tras su convocatoria al Mundial con Paraguay.

Junio 01, 2026 04:53 p. m.
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Maurício jugará el Mundial con Paraguay.

El ofensivo del Palmeiras, Maurício, vive uno de los momentos más importantes de su carrera tras confirmarse su convocatoria a la Selección Paraguaya para el Mundial 2026.

El jugador, nacido en Brasil pero recientemente naturalizado paraguayo, atraviesa un proceso de consolidación en la Albirroja, luego de su primera citación en marzo para los amistosos ante Grecia y Marruecos. Ahora, su nombre aparece en la lista definitiva que lo llevará a disputar la máxima cita del fútbol mundial.

Con emoción visible en sus palabras, Maurício expresó lo que significa este paso en su trayectoria profesional y personal: “Hay momentos que cambian tu vida para siempre, y este es uno de ellos. Voy a representar a Paraguay en una Copa del Mundo. Todavía me cuesta creerlo. Ser parte de esta selección significa honrar a mis antepasados, a mi familia y a toda una historia que vive dentro de mí desde siempre. Gracias por abrirme las puertas y hacerme sentir en casa desde el primer día”.

Más allá de lo deportivo, el volante destacó el componente emocional de su vínculo con Paraguay, país que lo adoptó futbolísticamente y en el que encontró una nueva identidad dentro del fútbol de selecciones.

Su presencia en la lista mundialista representa una apuesta del cuerpo técnico por jugadores con proyección internacional y capacidad de adaptación en distintos contextos competitivos, sumando variantes a un plantel que buscará ser protagonista en 2026.

Con esta convocatoria, Maurício no solo cumple un objetivo de carrera, sino que también cierra un proceso de integración que lo llevó de ser una promesa en Brasil a convertirse en una pieza más del proyecto de la Albirroja rumbo al Mundial.

Mundial FIFA 2026 Maurício Magalhães Albirroja
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