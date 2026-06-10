10 jun. 2026
Copa Mundial

California abraza la ilusión paraguaya

LA VUELTA. San José ya respira fútbol. Con fuerte respaldo de la afición, la Albirroja afina los detalles para volver con todo a la Copa del Mundo. REENCUENTRO. Paraguayos residentes en Estados Unidos pudieron volver a disfrutar de cerca a la Selección Nacional en una tarde inolvidable.

Junio 10, 2026 11:10 a. m. • 
Por Santiago Riquelme
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Obra de arte. El Mundial despierta emoción en EEUU.

El Mundial ya se respira en cada rincón de esta ciudad californiana. Banderas colgadas en los comercios, vidrieras decoradas con los colores de distintas selecciones y un ambiente cosmopolita que parece abrazar la fiesta más grande del fútbol. A dos días del esperado debut frente a Estados Unidos, Paraguay continúa su preparación en San José con la tranquilidad de quien llega respaldado por una clasificación sólida y por una ilusión que crece a medida que se acerca el estreno.

La jornada del último lunes dejó una de esas postales que ayudan a comprender la magnitud de una Copa del Mundo. La Selección Paraguaya abrió las puertas de su entrenamiento a los aficionados y a los medios de comunicación en el complejo deportivo de la Universidad de San José, y la respuesta fue inmediata.

Cerca de 300 hinchas se acercaron para acompañar a la Albirroja. Familias enteras, niños con camisetas albirrojas, adultos emocionados y muchos paraguayos que encontraron en esta práctica una oportunidad única para reencontrarse con los colores de su país.

Porque si algo quedó claro durante la tarde fue el fuerte vínculo que existe entre la Selección y la comunidad paraguaya radicada en Estados Unidos. Muchos de los presentes contaron que llevan años viviendo lejos de casa y que hacía muchísimo tiempo no tenían la posibilidad de ver de cerca a la Albirroja.

La emoción era visible incluso antes de que comenzara el entrenamiento. Algunos llegaron con banderas, otros con camisetas históricas y varios portaban fotografías o recuerdos esperando conseguir una firma de sus ídolos.

NO SOLO PARAGUAYOS. El Mundial tiene esa capacidad única de derribar fronteras y despertar simpatías inesperadas. Entre los asistentes aparecieron aficionados de otras nacionalidades que también quisieron acercarse a observar el trabajo del equipo dirigido por Gustavo Alfaro. Incluso, varios mexicanos confesaron su admiración por Paraguay y explicaron que acudieron exclusivamente para conocer a algunos futbolistas y vivir de cerca la experiencia de una práctica mundialista.

La sesión comenzó con ejercicios de calentamiento y movimientos físicos. Luego llegaron los trabajos con balón y una serie de ejercicios de definición donde los jugadores mostraron intensidad y precisión. El cuerpo técnico mantuvo un ritmo elevado durante buena parte de la práctica, buscando afinar detalles de cara al estreno mundialista.

La parte más observada por los periodistas fue el minipartido realizado en la recta final del entrenamiento.

Allí apareció una señal que podría resultar importante pensando en el compromiso ante Estados Unidos. Roberto Junior Fernández ocupó durante todo el ensayo el arco del equipo principal, mientras que Gastón Olveira y Orlando Gill fueron alternando en la portería opuesta.

Aunque Gustavo Alfaro mantiene el habitual hermetismo que caracteriza sus trabajos, la distribución de los arqueros dejó la sensación de que Gatito podría estar encaminado a ser el portero titular en el debut del próximo 12 de junio en Los Ángeles.

La otra novedad estuvo relacionada con Julio Enciso. El talentoso futbolista continúa recuperándose de la molestia física que lo afectó en los últimos días y desarrolló tareas diferenciadas. Mientras sus compañeros realizaban los trabajos con balón, el atacante efectuó trotes alrededor del campo de juego bajo la supervisión del cuerpo médico.

Su evolución sigue siendo observada con atención, considerando la importancia que tiene dentro del esquema paraguayo y la expectativa existente sobre su posible presencia en el estreno mundialista.

Sin embargo, más allá de las cuestiones futbolísticas, la imagen más significativa de la tarde llegó una vez finalizado el entrenamiento.

Lejos de retirarse rápidamente hacia los vestuarios, los futbolistas caminaron hasta las gradas para compartir varios minutos con los aficionados. Firmaron camisetas, fotografías, banderas y todo tipo de recuerdos. También se tomaron selfis y conversaron brevemente con quienes aguardaban detrás de las vallas.

La escena se extendió durante un largo rato y dejó una sensación muy positiva en el entorno albirrojo. Los jugadores se mostraron relajados, sonrientes y cercanos a la gente. Los hinchas, por su parte, aprovecharon cada segundo como si se tratara de un momento irrepetible.

Fue una demostración de cercanía que fortaleció aún más el vínculo entre la Selección y sus seguidores.

En estos días previos al debut, Paraguay parece haberse instalado cómodamente en California. El ambiente que rodea al plantel transmite confianza. No se observan rostros tensos ni ansiedad excesiva. Por el contrario, el grupo parece disfrutar cada instante de una experiencia que representa el sueño de todo futbolista.

Mientras tanto, San José continúa transformándose poco a poco en una ciudad mundialista. En las calles se escuchan distintos idiomas, las camisetas de selecciones comienzan a multiplicarse y el torneo comienza a ganar protagonismo en la conversación cotidiana.

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Santiago Riquelme
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