Maurício apunta a la falta de efectividad en el arco rival

La Albirroja no pasó del empate sin goles ante Australia cumpliendo con un riesgoso pacto de caballero que aún no asegura nuestro pasaporte a la siguiente instancia de la Copa del Mundo. Maurício ingresó bien al partido y habló con la prensa luego del partido.

El mediocampista del Palmeiras tuvo una destacada actuación y se refirió a la jugada en donde pudo haber convertido. “Mérito del arquero, intenté colocarla lejos”, reconoció.

Sobre su partido, Maurício afirmó sentirse a plenitud. “Me siento bien física y mentalmente”, aseguró. “Pude hacer algunas buenas jugadas, tenemos que mejorar. Tenemos las oportunidades pero debemos concretarlas”, añadió.

Consultado sobre lo que podría ser el eventual duelo ante Alemania, el talentoso mediocampista manifestó: “Nosotros sabemos cómo juega Alemania, la historia que tiene. Pero vamos a ver que pasa”, declaró.

Con Julio Enciso hubo muy buenas sociedades y Maurício destacó al delantero del Racing de Estrasburgo. “Julio es un gran jugador, nos entendemos bien. Tiene velocidad y calidad, es importante para nosotros”, subrayó.

Por último se refirió a las pocas situaciones de gol que se registraron. “Es un poco de nuestra falta de eficacia y el buen trabajo defensivo de Australia, ellos también tienen sus méritos. Debemos mejorar, pero con la mente tranquila”, concluyó.