26 jun. 2026
Selección Paraguaya

Maurício apunta a la falta de efectividad en el arco rival

Maurício entró muy bien al partido ante Australia y reconoció que la puntada final sigue siendo la cuenta pendiente de la Albirroja y que hay que mejorar.

Junio 26, 2026 01:35 a. m. • 
Por Redacción D10
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Maurício entró muy bien al partido ante Australia.

La Albirroja no pasó del empate sin goles ante Australia cumpliendo con un riesgoso pacto de caballero que aún no asegura nuestro pasaporte a la siguiente instancia de la Copa del Mundo. Maurício ingresó bien al partido y habló con la prensa luego del partido.

El mediocampista del Palmeiras tuvo una destacada actuación y se refirió a la jugada en donde pudo haber convertido. “Mérito del arquero, intenté colocarla lejos”, reconoció.

Sobre su partido, Maurício afirmó sentirse a plenitud. “Me siento bien física y mentalmente”, aseguró. “Pude hacer algunas buenas jugadas, tenemos que mejorar. Tenemos las oportunidades pero debemos concretarlas”, añadió.

Consultado sobre lo que podría ser el eventual duelo ante Alemania, el talentoso mediocampista manifestó: “Nosotros sabemos cómo juega Alemania, la historia que tiene. Pero vamos a ver que pasa”, declaró.

Con Julio Enciso hubo muy buenas sociedades y Maurício destacó al delantero del Racing de Estrasburgo. “Julio es un gran jugador, nos entendemos bien. Tiene velocidad y calidad, es importante para nosotros”, subrayó.

Por último se refirió a las pocas situaciones de gol que se registraron. “Es un poco de nuestra falta de eficacia y el buen trabajo defensivo de Australia, ellos también tienen sus méritos. Debemos mejorar, pero con la mente tranquila”, concluyó.

Maurício Magalhães Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
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