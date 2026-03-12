Matías Pérez: “Estamos preparados para ganar la Libertadores”

Matías Pérez, defensor de Cerro Porteño, en charla con la prensa, revalidó lo expuesto por el entrenador Jorge Bava, que había hablado del “convencimiento” de ganar el bicampeonato y la Copa Libertadores.

“Se habló mucho de lo que dijo el técnico en cuanto a ganar la Libertadores y es que sí, estamos convencidos, estamos preparados para ganar la Libertadores”, expuso Pérez, con relación a las declaraciones de Bava, agregando: “Estamos convencidos del plantel que tenemos, a cualquier equipo que se le pregunte va a decir que quiere ganar la Libertadores. Es la verdad, todos quieren competir y ganarla, nosotros queremos eso y apuntamos a eso”.

El defensor apuntó con relación a la unión de grupo: “Somos Cerro, sabemos lo que significa Cerro, tenemos que pelear todo y ganar todo. Estamos convencidos para poder hacerlo”, sumando además que el equipo no teme a la presión y a los desafíos: “Estamos preparados para la presión, porque desde hace mucho tiempo que hacemos esto”.

El próximo partido del Ciclón será el sábado desde las 20:30 ante Sportivo Trinidense en La Nueva Olla por la fecha 10 del torneo Apertura 2026.