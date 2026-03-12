12 mar. 2026
Cerro Porteño

Matías Pérez: “Estamos preparados para ganar la Libertadores”

El defensor azulgrana Matías Pérez apuntó que el grupo está convencido para los grandes desafíos.

Marzo 12, 2026 05:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Matías Pérez, defensor paraguayo del Ciclón.

Foto: Cerro Porteño.

Matías Pérez, defensor de Cerro Porteño, en charla con la prensa, revalidó lo expuesto por el entrenador Jorge Bava, que había hablado del “convencimiento” de ganar el bicampeonato y la Copa Libertadores.

“Se habló mucho de lo que dijo el técnico en cuanto a ganar la Libertadores y es que sí, estamos convencidos, estamos preparados para ganar la Libertadores”, expuso Pérez, con relación a las declaraciones de Bava, agregando: “Estamos convencidos del plantel que tenemos, a cualquier equipo que se le pregunte va a decir que quiere ganar la Libertadores. Es la verdad, todos quieren competir y ganarla, nosotros queremos eso y apuntamos a eso”.

El defensor apuntó con relación a la unión de grupo: “Somos Cerro, sabemos lo que significa Cerro, tenemos que pelear todo y ganar todo. Estamos convencidos para poder hacerlo”, sumando además que el equipo no teme a la presión y a los desafíos: “Estamos preparados para la presión, porque desde hace mucho tiempo que hacemos esto”.

El próximo partido del Ciclón será el sábado desde las 20:30 ante Sportivo Trinidense en La Nueva Olla por la fecha 10 del torneo Apertura 2026.

Torneo Apertura Copa Libertadores
Redacción D10
