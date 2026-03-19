19 mar. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño despide a Jorge Bava

Cerro Porteño anunció este jueves la salida del entrenador uruguayo Jorge Bava, luego de la última reunión con los directivos.

Marzo 19, 2026 06:42 p. m. • 
Por Redacción D10
Jorge Bava

Jorge Bava, ex entrenador de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - APF

El uruguayo Jorge Bava dejó de ser entrenador de Cerro Porteño este jueves, un día después de la derrota frente a Rubio Ñu, por 2-0, en juego correspondiente por el Torneo Apertura, donde marcha segundo.

El club colgó un mensaje en sus cuentas en redes sociales para despedir al técnico que había dejado el Independiente Santa Fe para llegar a Barrio Obrero, en septiembre de la temporada pasada.

Agradecemos al Profe Jorge Bava y a su cuerpo técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución”, señala el texto que colgó el club a través de sus cuentas en redes sociales.

“Nuestro Barrio siempre será tu casa”, finaliza. Con Jorge Bava, Cerro Porteño levantó dos títulos: Torneo Clausura 2025 y Supercopa Paraguay 2025. La caída frente a Rubio Ñu fue la gota que colmó el vaso en el Ciclón, que si bien el equipo logró buenos resultados, desde lo futbolístico no convenció. Mientras se busca al reemplazante, Jorge Achucarro será quién dirija al equipo principal.

Cerro Porteño Jorge Bava Torneo Apertura
Redacción D10
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