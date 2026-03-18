Gatito Fernández vuelve a la titularidad luego de 10 meses

Cerro Porteño anunció su equipo titular para el juego de esta tarde ante Rubio Ñu, en La Arboleda, con Roberto Junior Fernández como principal novedad en el equipo.

El golero no era titular desde el 3 de mayo del 2025, cuando el Ciclón de Barrio Obrero perdió el superclásico contra Olimpia 1-2 en la fecha 17 del campeonato Apertura. En estos 10 meses sin acción en la Copa de Primera desde el arranque, el canterano azulgrana disputó un solo un compromiso por Copa Paraguay.

El once que prepara Jorge Bava es con: Roberto Fernández; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Marcelo Chaparro; Gastón Giménez, Wilder Viera, César Bobadilla, Harold Mosquera; Mateo Klomowicz y Pablo Vegetti.

NECESITADO. Cerro Porteño tiene la obligación de prolongar su racha ganadora para no perder de vista la parte alta de la clasificación y seguir ejerciendo presión al líder Olimpia.

El equipo de Bava llega al compromiso luego de hilar cuatro victorias que le brindó de nuevo protagonismo en el torneo, y tras vencer en la jornada anterior al Sportivo Trinidense, el otro equipo de Santísima Trinidad, por 2-1.