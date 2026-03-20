Autoridades definidas para la fecha 12 del Apertura

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer este viernes los árbitros que impartirán justicia en la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.
David Ojeda y Juan Gabriel Benítez se encargarán de los clásicos de esta jornada. El primero dirigirá el compromiso entre Guaraní y Olimpia, que se enfrentarán en Capiatá en otra edición del clásico más añejo. En tanto, el segundo juego estará a cargo del Libertad frente a Cerro.
La nómina para el capítulo 12 del Apertura:
Sábado 21 de marzo
Guaraní vs. Olimpia
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 18:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: Derlis López.
Libertad vs. Cerro Porteño
Estadio: La Huerta.
Hora: 20:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: José Armoa.
Domingo 22 de marzo
Sportivo San Lorenzo vs. Nacional
Estadio: Gunther Vögel.
Hora: 18:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.
Cuarto árbitro: Juan López.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo
Estadio: ueno Luis Salinas.
Hora: 20:30.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: Carlos Figueredo.
Lunes 23 de marzo
Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC
Estadio: Martín Torres.
Hora: 18:30.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: José Villagra y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Giancarlos Juliadoza.
Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano
Estadio: La Arboleda.
Hora: 20:30.
Árbitro: José Méndez.
Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Édgar Galeano.