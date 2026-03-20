20 mar. 2026
Torneo Apertura

Autoridades definidas para la fecha 12 del Apertura

La APF confirmó a los jueces que estarán presentes en la fecha 12 del Apertura.

Marzo 20, 2026 03:23 p. m. • 
Por Redacción D10
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Juan Gabriel Benítez, árbitro de APF.

Foto: Gentileza

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer este viernes los árbitros que impartirán justicia en la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

David Ojeda y Juan Gabriel Benítez se encargarán de los clásicos de esta jornada. El primero dirigirá el compromiso entre Guaraní y Olimpia, que se enfrentarán en Capiatá en otra edición del clásico más añejo. En tanto, el segundo juego estará a cargo del Libertad frente a Cerro.

La nómina para el capítulo 12 del Apertura:

Sábado 21 de marzo

Guaraní vs. Olimpia

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 18:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Derlis López.

Libertad vs. Cerro Porteño

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Armoa.

Domingo 22 de marzo

Sportivo San Lorenzo vs. Nacional

Estadio: Gunther Vögel.

Hora: 18:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 20:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Carlos Figueredo.

Lunes 23 de marzo

Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC

Estadio: Martín Torres.

Hora: 18:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: José Villagra y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Giancarlos Juliadoza.

Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano

Estadio: La Arboleda.

Hora: 20:30.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

Torneo Apertura Cerro Porteño Olimpia
Redacción D10
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