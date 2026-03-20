20 mar. 2026
Cerro Porteño

La broma de Felipe Melo a Cerro Porteño

VIDEO. El histórico Felipe Melo hizo una broma sobre Cerro Porteño tras el sorteo de la Copa Libertadores.

Marzo 20, 2026 11:03 a. m. • 
Por Redacción D10
HD26w3zXgAA6ZPL.jpeg

Felipe Melo, ex jugador de fútbol.

El exjugador y múltiple campeón Felipe Melo fue parte del sorteo de emparejamientos de la Copa Libertadores y tras la confirmación de los duelos fue abordado por varios periodistas. El brasileño, que se declaró hincha de Olimpia, jugó una broma a Cerro Porteño y “lo ninguneó”.

“No tengo historia con Cerro, tengo historia con Olimpia. Olimpia es más grande, con Cerro no tengo historia”, comenzó diciendo Melo entre risas.

Luego, cambió el tono y se refirió a que el Ciclón tiene su respeto y que hará un gran partido con la institución verde al que volverá a enfrentar en la Copa Libertadores de América.

“Mucho respeto a Cerro Porteño, obviamente va a ser un buen partido con Palmeiras”, cerró.

Copa Libertadores Felipe Melo Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Jorge Bava
Cerro Porteño
Cerro Porteño despide a Jorge Bava
Cerro Porteño anunció este jueves la salida del entrenador uruguayo Jorge Bava, luego de la última reunión con los directivos.
Marzo 19, 2026 06:42 p. m.
 · 
Redacción D10
pettengil.jpg
Cerro Porteño
La opinión de Pettengill sobre el presente de Cerro
Luis Pettengill, ex titular del Ciclón, tiró algunas opiniones sobre la directiva, Jorge Bava y el presente del equipo de Barrio Obrero.
Marzo 19, 2026 12:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Bava_65281573.jpg
Cerro Porteño
Jorge Bava: “Yo estoy tranquilo”
Jorge Bava fue contundente en su respuesta cuando le preguntaron si piensa renunciar como técnico de Cerro Porteño.
Marzo 18, 2026 09:31 p. m.
ceeee.jpg
Cerro Porteño
Bava explica por qué decidió poner de titular a Gatito Fernández
El técnico de Cerro Porteño, Jorge Bava, explicó por qué tomó la decisión de que el arquero Roberto Fernández sea titular ante Rubio Ñu.
Marzo 18, 2026 09:08 p. m.
gatito fernández.jpg
Cerro Porteño
Gatito Fernández vuelve a la titularidad luego de 10 meses
El portero es anunciado en el arco de Cerro para el juego ante Rubio Ñu, tras casi un año sin ser titular en el torneo local.
Marzo 18, 2026 05:38 p. m.
 · 
Redacción D10
tttor.jpg
Cerro Porteño
El Ciclón quiere su quinto triunfo al hilo
Cerro Porteño ultima detalles para lo que será el partido de este miércoles ante Rubio Ñu.
Marzo 17, 2026 11:47 a. m.
Carga Más