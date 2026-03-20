La broma de Felipe Melo a Cerro Porteño

El exjugador y múltiple campeón Felipe Melo fue parte del sorteo de emparejamientos de la Copa Libertadores y tras la confirmación de los duelos fue abordado por varios periodistas. El brasileño, que se declaró hincha de Olimpia, jugó una broma a Cerro Porteño y “lo ninguneó”.

“No tengo historia con Cerro, tengo historia con Olimpia. Olimpia es más grande, con Cerro no tengo historia”, comenzó diciendo Melo entre risas.

Luego, cambió el tono y se refirió a que el Ciclón tiene su respeto y que hará un gran partido con la institución verde al que volverá a enfrentar en la Copa Libertadores de América.

“Mucho respeto a Cerro Porteño, obviamente va a ser un buen partido con Palmeiras”, cerró.