La broma de Felipe Melo a Cerro Porteño

El exjugador y múltiple campeón Felipe Melo fue parte del sorteo de emparejamientos de la Copa Libertadores y tras la confirmación de los duelos fue abordado por varios periodistas. El brasileño, que se declaró hincha de Olimpia, jugó una broma a Cerro Porteño y “lo ninguneó”.
“No tengo historia con Cerro, tengo historia con Olimpia. Olimpia es más grande, con Cerro no tengo historia”, comenzó diciendo Melo entre risas.
Luego, cambió el tono y se refirió a que el Ciclón tiene su respeto y que hará un gran partido con la institución verde al que volverá a enfrentar en la Copa Libertadores de América.
“Mucho respeto a Cerro Porteño, obviamente va a ser un buen partido con Palmeiras”, cerró.
▶️ ¿FELIPE MELO NINGUNEÓ A CERRO PORTEÑO? | 🫣🔥— DELPY 📱🎬 (@delpynews) March 20, 2026
👉 El ex futbolista brasileño lanzó una frase que encendió la previa del duelo entre Cerro Porteño y Palmeiras.
🗣️ “No tengo historia con Cerro… Olimpia es el más grande”, disparó luego del sorteo de la Libertadores.
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