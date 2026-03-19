19 mar. 2026
Cerro Porteño

Los nombres que suenan en Cerro Porteño

Tras la salida de Jorge Bava, en Cerro Porteño ya suenan algunos nombres para reemplazar al uruguayo: tres de ellos ya estuvieron en el club y uno ganó un titulo continental a nivel de selecciones.

Marzo 19, 2026 07:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Juan Antonio Pizzi

Juan Antonio Pizzi (d), saludando a Gerardo Martino (i).

Foto: Gentileza - Infobae

Jorge Bava fue despedido de Cerro Porteño después de la derrota ante Rubio Ñu y ya suenan nombres de posibles reemplazantes. Hasta el momento, de acuerdo con informaciones periodísticas, son cuatro los entrenadores por los que el Ciclón está haciendo averiguaciones.

De esta lista, se observan tres nombres con pasado en el club de Barrio Obrero: Facundo Sava, Pedro Troglio y Jorge Fossati. El primero dejó buenas sensaciones cuando dirigió al equipo principal en 2023, mientras que los dos últimos lograron levantar títulos con el Ciclón.

El cuarto integrante de esta lista que se estudia en Cerro Porteño es Juan Antonio Pizzi, quien fue campeón de la Copa América Centenario dirigiendo a Chile, en 2016. Hasta que se confirme al nuevo técnico, en el banquillo azulgrana estará sentado Jorge Achucarro.

Cerro Porteño Jorge Bava Jorge Fossati Pedro Troglio Juan Antonio Pizzi Facundo Sava
Redacción D10
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