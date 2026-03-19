Los nombres que suenan en Cerro Porteño

Jorge Bava fue despedido de Cerro Porteño después de la derrota ante Rubio Ñu y ya suenan nombres de posibles reemplazantes. Hasta el momento, de acuerdo con informaciones periodísticas, son cuatro los entrenadores por los que el Ciclón está haciendo averiguaciones.

De esta lista, se observan tres nombres con pasado en el club de Barrio Obrero: Facundo Sava, Pedro Troglio y Jorge Fossati. El primero dejó buenas sensaciones cuando dirigió al equipo principal en 2023, mientras que los dos últimos lograron levantar títulos con el Ciclón.

El cuarto integrante de esta lista que se estudia en Cerro Porteño es Juan Antonio Pizzi, quien fue campeón de la Copa América Centenario dirigiendo a Chile, en 2016. Hasta que se confirme al nuevo técnico, en el banquillo azulgrana estará sentado Jorge Achucarro.