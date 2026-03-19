Bava explica por qué decidió poner de titular a Gatito Fernández

Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño, charló en conferencia de prensa luego de la dura derrota por 2-0 de su equipo ante Rubio Ñu este miércoles en La Arboleda por la fecha 11 del Torneo Apertua 2026.
El estratega charrúa metió ocho cambios con respecto al último partido, entre ellos la inclusión de Roberto Gatito Fernández en lugar de Alexis Martín Arias.
Tras el juego, explicó por qué tomó esa decisión: “La inclusión de Gatito fue por rotación, por más de que Alexis venía teniendo un gran nivel hasta ahora. (Gatito) Viene trabajando muy bien hace tiempo y creí oportuno darle la oportunidad”, expresó.
Cerro Porteño pagó caro la rotación y ahora se puso a siete puntos del líder Olimpia, alejándose de la posibilidad de pelear por el título.