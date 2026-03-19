18 mar. 2026
Cerro Porteño

Bava explica por qué decidió poner de titular a Gatito Fernández

El técnico de Cerro Porteño, Jorge Bava, explicó por qué tomó la decisión de que el arquero Roberto Fernández sea titular ante Rubio Ñu.

Marzo 18, 2026 09:08 p. m.
El Ciclón no pudo en Trinidad.

Foto: APF.

Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño, charló en conferencia de prensa luego de la dura derrota por 2-0 de su equipo ante Rubio Ñu este miércoles en La Arboleda por la fecha 11 del Torneo Apertua 2026.

El estratega charrúa metió ocho cambios con respecto al último partido, entre ellos la inclusión de Roberto Gatito Fernández en lugar de Alexis Martín Arias.

Te puede interesar: “Yo estoy tranquilo”

Tras el juego, explicó por qué tomó esa decisión: “La inclusión de Gatito fue por rotación, por más de que Alexis venía teniendo un gran nivel hasta ahora. (Gatito) Viene trabajando muy bien hace tiempo y creí oportuno darle la oportunidad”, expresó.

Cerro Porteño pagó caro la rotación y ahora se puso a siete puntos del líder Olimpia, alejándose de la posibilidad de pelear por el título.

Más contenido de esta sección
Cerro Porteño
Juan Manuel Iturbe es baja en Cerro Porteño
Juan Iturbe, pieza clave en Cerro Porteño, es baja obligada en el equipo de Jorge Bava.
Marzo 13, 2026 12:40 p. m.
Cerro Porteño
En busca de elevar el rendimiento
Cerro Porteño apunta a conseguir otro triunfo para crecer en juego y en confianza.
Marzo 13, 2026 08:05 a. m.
Cerro Porteño
Matías Pérez: “Estamos preparados para ganar la Libertadores”
El defensor azulgrana Matías Pérez apuntó que el grupo está convencido para los grandes desafíos.
Marzo 12, 2026 05:51 p. m.
Cerro Porteño
Piris da Motta es baja para el duelo ante Trinidense
El mediocampista de Cerro Porteño, Robert Piris da Motta, no estará en las próxima dos fechas por un problema muscular.
Marzo 11, 2026 05:58 p. m.
Cerro Porteño
Por aumentar la cuota goleadora
Cerro Porteño trabaja de cara al compromiso que animará ante el equipo de Sportivo Trinidense en La Nueva Olla, este sábado desde las 20:30 por la décima fecha.
Marzo 11, 2026 07:38 a. m.
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Juveniles dan la cara
César Bobadilla y Marcelo Chaparro asoman en la Primera del equipo azulgrana. Bobadilla tuvo su estreno en Primera, con un gran acompañamiento familiar.
Marzo 10, 2026 07:04 a. m.
