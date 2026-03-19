Jorge Bava: “Yo estoy tranquilo”

El Ciclón de Barrio Obrero sufrió una durísima derrota este miércoles en La Arboleda ante Rubio Ñu en juego correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026.
Jorge Bava, DT azulgrana, pagó caro la rotación, ya que metió ocho cambios con respecto al juego anterior y terminó perdiendo.
En conferencia de prensa, cuando le consultaron si se le pasa por la cabeza renunciar o si siente que lo pueden cesar, respondió: “Yo estoy tranquilo. No creo que pase ninguna de las dos cosas”.
Te puede interesar: Bava explica por qué decidió poner de titular a Gatito Fernández
HAY QUE MEJORAR. Yendo a lo futbolístico, el DT lamentó el resultado, asegurando que a partir de ahora, en la segunda rueda, su equipo ya no se puede dar el lujo de seguir perdiendo puntos.
“Necesitábamos ganar y no lo pudimos hacer, esa es la preocupación más grande. No estamos donde realmente queríamos, obviamente que al estar a 7 puntos te deja menos margen, tenemos que recuperarnos y descontar esos puntos cuanto antes”, aseveró.
Por último dejó en claro que su equipo dará lucha por el título hasta el final del campeonato. “Podemos todos dar mucho más. Falta mucho por delante, tenemos que descontar y a medida que pase el tiempo el margen es mucho menor, confiamos en eso y hasta el último día vamos a pelear”, sentenció.