20 mar. 2026
Cerro Porteño

Omar De Felippe, una de las opciones para Cerro Porteño

El argentino Omar de Felippe sería una de las opciones para ocupar el cargo de entrenador de Cerro Porteño tras la salida de Jorge Bava.

Marzo 20, 2026 11:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Omar De Felippe

Omar De Felippe recientemente dirigió a Central Córdoba.

Foto: Gentileza - El Gráfico

Cerro Porteño dejó de contar con Jorge Bava el jueves y actualmente se encuentra en la búsqueda de un entrenador para que se haga cargo del equipo principal. Durante las primeras horas sin técnico, varios nombres saltaron.

No obstante, este viernes se supo que existiría un estratega que no fue nombrado en esa lista inicial. Se trata de Omar De Felippe, quien actualmente está sin equipo y que rechazó un par de ofertas del fútbol argentino.

El periodista Mariano Carabajal, en charla con el programa Fútbol a lo Grande, comentó que Omar De Felippe “ha descartado varias ofertas que llegaron de clubes que se quedaron sin técnico, que no seducían. Instituto de Córdoba y Atlético de Tucumán lo buscaron”.

Se presume que el motivo se deba a una “situación personal que en ese momento le estaba obligando a quedarse en Buenos Aires (…) Había una situación familiar que lo obligaba a seguir en Buenos Aires y no salir a alguna provincia argentina”.

Su carrera como entrenador incluye clubes como Independiente, Velez Sarsfield, Newell’s Old Boys, entre otros. Su último equipo fue Central Córdoba, en 2025.

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