26 may. 2026
Selección Paraguaya

Matías Galarza: “Confiar en nosotros será la clave”

El jugador Matías Galarza se refirió al primer rival de Paraguay en la Copa del Mundo, Estados Unidos, pues jugó este semestre en la MLS.

Mayo 26, 2026 05:14 p. m. • 
Por Redacción D10
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Matías Galarza confía en que Paraguay hará un buen Mundial.

FOTO: DANIEL DUARTE

En su primera práctica con la Albirroja de cara al Mundial, el volante Matías Galarza apuntó a la identidad futbolística de Paraguay como el argumento principal para competir al más alto nivel.

Con la determinación de quien se sabe ante una oportunidad histórica, el mediocampista dejó en claro cuál debe ser la mentalidad del grupo en los días previos a la entrega de la lista de convocados. “Confiar en nosotros será la clave. Tenemos un juego y eso hay que demostrar en el Mundial”, aseveró, marcando la pauta del compromiso albirrojo.

El volante también analizó los factores contextuales y logísticos que esperan a la delegación en territorio norteamericano, demostrando que el plantel estudia minuciosamente cada variable. Lejos de subestimar el escenario, Galarza advirtió sobre las condiciones de infraestructura y el nivel del país anfitrión, elementos que obligarán a Paraguay a un juego de alta precisión y velocidad.

“Estados Unidos se está preparando muy bien para el mundial, las canchas son rápidas”, señaló el futbolista, anticipando la dinámica y el ritmo físico que exigirá el torneo.

En el plano estrictamente personal, el mediocampista valoró de forma muy positiva su actualidad futbolística, un factor clave para llegar en plenitud a las movilizaciones en Ypané tras una temporada de alta exigencia. “Este semestre me ayudó a retomar mi ritmo”, concluyó Galarza, ratificando que se encuentra en las condiciones óptimas que demanda la antesala de una Copa del Mundo.

Matías Galarza Albirroja Mundial
Redacción D10
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