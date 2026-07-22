La nueva marca que vestirá a Cerro Porteño

Cerro Porteño tendrá nueva indumentaria deportiva a partir de la temporada 2027. Según informaciones, la firma italiana Diadora será la encargada de vestir al Ciclón desde enero del próximo año, tras alcanzar un acuerdo por tres temporadas con la institución azulgrana.

De esta manera, Puma pondrá punto final a su vínculo con el Ciclón luego de siete años de relación. La marca alemana había comenzado a vestir al conjunto de Barrio Obrero en enero del 2020 y acompañó al club durante ese periodo en las competiciones locales e internacionales.

Con este cambio, Cerro Porteño iniciará una nueva etapa en materia de indumentaria deportiva, apostando por una marca con amplia trayectoria en el fútbol mundial.

Se espera que en los próximos meses el club oficialice el acuerdo y presente los diseños que utilizará desde el arranque de la temporada 2027, en un anuncio que genera expectativa entre los hinchas azulgranas.