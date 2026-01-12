12 ene. 2026
Cerro Porteño

Mateo Klimowicz, presentado oficialmente en Cerro Porteño

Mateo Klimowicz llegó al país y fue presentado como nuevo jugador de Cerro Porteño. Llega para reemplazar a su compatriota: Federico Carrizo.

Enero 12, 2026 03:04 p. m. • 
Por Redacción D10
G-eqhFNXkAACcO6-e1768239361265.jpg

Mateo Klimowicz ya posa con la camiseta azulgrana.

FOTO: CERRO PORTEÑO.

El volante argentino Mateo Klimowicz, nuevo refuerzo de Cerro Porteño, arribó al país esta mañana y, horas después, fue presentado oficialmente en las redes sociales del club. “Bienvenido al Barrio”, saludó la institución a su más reciente incorporación.

“Estoy muy contento y muy emocionado por todo lo que viene”, fueron las primeras palabras del jugador argentino proveniente del San Luis de México, donde disputó 80 partidos oficiales y anotó 8 goles.

El volante ofensivo firmó contrato con la institución azulgrana por dos años, hasta fines de 2027, con la posibilidad de extender el vínculo por un año más.

Es la tercera incorporación oficial del Azulgrana en este mercado de pases. Antes llegaron el extremo Santiago Mosquera y el volante paraguayo Cristhian Paredes.

Cerro Porteño Torneo Apertura Mateo Klimowicz
Redacción D10
Más contenido de esta sección
pablo Vegetti
Cerro Porteño
Cerro Porteño admite interés en Pablo Vegetti
Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, afirmó que el atacante Pablo Vegetti “es una opción, es un excelente profesional”.
Enero 10, 2026 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Santiago Mosquera
Cerro Porteño
Elogios del DT rival para Santiago Mosquera
Este sábado Santiago Mosquera tuvo sus primeros minutos en un juego defendiendo la camiseta de Cerro Porteño. “Este colombiano es bastante interesante”, fue uno de los elogios del entrenador rival.
Enero 10, 2026 12:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Santiago Mosquera
Cerro Porteño
Cerro Porteño: juego inconcluso con Santiago Mosquera de titular
Este sábado no pudo desarrollarse por completo los juegos amistosos que Cerro Porteño debía sostener con el 3 de Febrero debido a la intensa lluvia caída en Minga Guazú. El colombiano Santiago Mosquera integró el equipo titular.
Enero 10, 2026 10:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Mateo Klimowicz
Cerro Porteño
Klimowicz, virtual refuerzo de Cerro Porteño
El argentino Mateo Klimowicz estaría para ser anunciado como nuevo jugador de Cerro Porteño, de acuerdo con informaciones periodísticas.
Enero 09, 2026 06:02 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-09 at 12.07.41.jpeg
Cerro Porteño
Carlos Rejala apunta a un proyecto deportivo sostenible
Carlos Rejala, candidato a la presidencia de Cerro Porteño, visitó Fútbol a lo Grande para dar a conocer su propuesta en caso de ganar las próximas elecciones del 31 de enero.
Enero 09, 2026 12:39 p. m.
 · 
Redacción D10
20260109_093148.jpg
Cerro Porteño
Cruzeiro oficializa el fichaje de Francisco Da Costa
El Cruzeiro de Brasil anunció la contratación de Francisco Da Costa en una negociación donde Cerro Porteño vendió el 50% del pase del jugador.
Enero 09, 2026 09:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más