Mateo Klimowicz, presentado oficialmente en Cerro Porteño

El volante argentino Mateo Klimowicz, nuevo refuerzo de Cerro Porteño, arribó al país esta mañana y, horas después, fue presentado oficialmente en las redes sociales del club. “Bienvenido al Barrio”, saludó la institución a su más reciente incorporación.

“Estoy muy contento y muy emocionado por todo lo que viene”, fueron las primeras palabras del jugador argentino proveniente del San Luis de México, donde disputó 80 partidos oficiales y anotó 8 goles.

El volante ofensivo firmó contrato con la institución azulgrana por dos años, hasta fines de 2027, con la posibilidad de extender el vínculo por un año más.

Es la tercera incorporación oficial del Azulgrana en este mercado de pases. Antes llegaron el extremo Santiago Mosquera y el volante paraguayo Cristhian Paredes.