Reguera y directiva brindan respaldo a la gestión de Jorge Bava

Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño, confirmó que la directiva brindó completo respaldo a Jorge Bava, luego de la derrota ante Olimpia como local por 0-1.

“Hay respaldo de la directiva para Jorge Bava. Nos reunimos con él después del clásico. Estamos viviendo un momento que tenemos que mejorar bastante, pero estamos convencidos de que muy pronto vamos a ir en ascenso”, expuso el mandamás azulgrana.

Acerca de la conformación de una Comisión de Fútbol, el dirigente explicó: “El Consejo de Fútbol está bastante avanzado. Va a estar compuesto por tres miembros y a finales de esta semana puede haber novedades”, agregando: “El comité tendrá tres pilares: mercado de pases y scouting; el área fútbol como nexo con el plantel; y performance, que incluye la parte física, nutricional y médica”.

El Ciclón juega este miércoles desde las 18:30 ante Sportivo Ameliano en el estadio Arsenio Erico.