Blas Riveros agrava su lesión y podría perderse el Mundial

La equivocada decisión de apurar el regreso de Blas Riveros a las canchas para disputar el superclásico le puede costar muy caro al lateral izquierdo pensando en lo que será la Copa del Mundo.

Blas Riveros solo disputó 10 minutos del superclásico y tuvo que ser reemplazado en medio de lágrimas por haber resentido la lesión en el aductor que lo mantuvo fuera de las canchas por tres partidos.

Ahora la situación se agrava ya que hablan de que Blas estará fuera de las canchas por alrededor de tres meses, lo que pone seriamente en riesgo su participación en la Copa del Mundo.

El eventual regreso de Blas Riveros a las canchas se daría en el mes de mayo, un mes antes de la disputa de la Copa del Mundo.