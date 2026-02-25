25 feb. 2026
Cerro Porteño

Blas Riveros agrava su lesión y podría perderse el Mundial

Blas Riveros resintió su lesión en el superclásico y agravó su situación poniendo en peligro incluso su participación en la Copa del Mundo.

Febrero 25, 2026 10:11 a. m. • 
Por Redacción D10
IMG-20260225-WA0003.jpg

Blas Riveros peligra su participación en el Mundial.

Foto: Dani Duarte - ÚH

La equivocada decisión de apurar el regreso de Blas Riveros a las canchas para disputar el superclásico le puede costar muy caro al lateral izquierdo pensando en lo que será la Copa del Mundo.

Blas Riveros solo disputó 10 minutos del superclásico y tuvo que ser reemplazado en medio de lágrimas por haber resentido la lesión en el aductor que lo mantuvo fuera de las canchas por tres partidos.

Ahora la situación se agrava ya que hablan de que Blas estará fuera de las canchas por alrededor de tres meses, lo que pone seriamente en riesgo su participación en la Copa del Mundo.

El eventual regreso de Blas Riveros a las canchas se daría en el mes de mayo, un mes antes de la disputa de la Copa del Mundo.

Blas Riveros Cerro Porteño Copa del mundo
Redacción D10
