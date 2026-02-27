Jonatan Torres remarca el compromiso

Jonatan Torres, delantero de Cerro Porteño, volvió al gol en el último triunfo ante Ameliano por 1-0.

El atacante analizó el momento del equipo, que sufrió dos derrotas consecutivas, una de ellas como local ante Olimpia, quedando relegado en la clasificación a lo que expuso: “Sabemos y entendemos la molestia de la gente y a nosotros no nos gusta para nada perder, no nos gusta no sumar ante nuestra gente, fueron partidos importantes lo que perdimos pero somos conscientes que podemos ir a buscar el campeonato”.

El ofensivo minimizó la falta de minutos, a lo que argumentó: “En el año que estoy acá, entiendo y sé que Cerro tiene que pelear el campeonato y estar allá arriba. No nos aislamos de eso, nuestros objetivos son pelear el campeonato, pelear todo, no nos asusta eso, sabemos que tenemos que mejorar y este fin de semana es una oportunidad para poder mostrar”.

Acerca de las deudas con el equipo y la influencia de ello en el juego, Torres apuntó: “La verdad que no siento que tenga que ver el rendimiento del equipo con una cuestión del club, nosotros tenemos muy buena relación con la dirigencia, tenemos contacto todo el tiempo”.

Cerro juega este domingo con Recoleta en La Nueva Olla (20:30).