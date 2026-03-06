Mueve las piezas en el once

Para retomar la titularidad se encuentra Gastón Giménez, que se moviliza a la par de sus compañeros y está para hacer dupla central en el mediocampo con Robert Piris Da Motta. A su vez, el defensor Gustavo Velázquez se encuentra en la última etapa de su recuperación y será probado en cancha la próxima semana.

La principal duda pasa en el ataque, ya que la puja está entre Jonatan Torres, de buen rendimiento como alternativa, o Pablo Vegetti. El probable equipo del Ciclón sería con Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Gastón Giménez y Robert Piris Da Motta; Ignacio Aliseda, Cecilio Domínguez, Juan Iturbe, Jonatan Torres o Pablo Vegetti.