02 mar. 2026
Cerro Porteño

Jorge Bava: “Estoy convencido de que vamos a ganar la Libertadores y el bicampeonato”

El entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, sostuvo que para lograr los objetivos hay que creer: “Yo creo y estoy convencido de que vamos a ganar la Libertadores y que vamos a ganar el bicampeonato, después es fútbol y puede pasar o no”.

Marzo 02, 2026 08:38 a. m. • 
Por Redacción D10
Jorge Bava

Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - APF

Cerro Porteño venció a Recoleta por 2-0 e hiló su segundo partido ganado en el Torneo Apertura. Para el entrenador Jorge Bava, la clave está en creer: “Viene un año muy lindo para adelante, con muchos desafíos, con el objetivo de ser bicampeones, con el objetivo de la Copa Libertadores, que es un sueño de todos. La única forma de esto es creer. Yo creo y estoy convencido de que vamos a ganar la Libertadores y que vamos a ganar el bicampeonato, después es fútbol y puede pasar o no”.

“Lo único que sé es que si no estás convencido ya estás frito porque ya pensás que no va a pasar. Hay que estar calmos, trabajar con el objetivo claro del bicampeonato y la Copa Libertadores. Creemos en eso, nos aferramos a eso, las metas están bien claritas para todos. Trabajar, trabajar, aguantar, aguantar, mejorar”, expresó en conferencia de prensa.

“Después veremos al último si se da, pero si ya vamos ‘que sí, que no, que puede ser, que no…’ Yo soy mucho más optimista de las cosas y voy por eso con los riegos que conlleva, pero si ya no creemos y no estamos convencidos, ya hay un 100% de posibilidades de que no va a pasar. Yo estoy convencido, los muchachos están convencidos. Hay turbulencias en el camino, nos ajustaremos los cinturones, trabajaremos, sacaremos las cosas adelante”, aseveró.

Con el triunfo ante Recoleta, Cerro Porteño se reacomodó en la clasificación y con 14 unidades está tercero en la tabla del Torneo Apertura, a seis del líder Olimpia.

