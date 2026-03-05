Calma de cara a otro desafío

El equipo trabaja en silencio, luego de lo que fueron los dos triunfos frente a Ameliano y Recoleta, que brindaron algo de tranquilidad en la conducción de Jorge Bava.

El Azulgrana perfilaría variantes en el sector ofensivo, en donde Jonatan Torres se apunta para retomar la titularidad, luego de ser variante de Pablo Vegetti, de bajo rendimiento en los juegos de titular.

En lo que respecta al espectáculo, Guaraní otorgaría 700 lugares para el sector de Gradería Norte en el estadio del 12 de Octubre, en la ciudad de Itauguá.

CIFRA. 10 goles a favor registra Cerro en el presente torneo Apertura, habiendo encajado 6 en contra en 8 duelos.