Jorge Bava está con poco crédito

Ambiente tenso en campamento de Cerro Porteño, tras la segunda derrota consecutiva en el Apertura, la última ante Olimpia por 0-1 en condición de local.

La caída caló hondo en la dirigencia, que tuvo su primer tropiezo bajo la conducción de Blas Reguera como presidente del Ciclón, por lo que este lunes la cúpula de Barrio Obrero mantuvo reuniones en donde el principal apuntado fue el entrenador uruguayo Jorge Bava, al que de a poco se le agota el crédito, al quedar muy relegado en la clasificación.

La directiva busca crear un departamento de fútbol, que sirva de nexo entre la dirigencia y el adiestrador, sumando a figuras con fuerte pasado en la institución, como primera medida.

La prueba inmediata que tiene el DT será este miércoles ante Ameliano en el estadio Arsenio Erico desde las 18:30.