23 feb. 2026
Cerro Porteño

Jorge Bava está con poco crédito

El DT azulgrana tras su tropiezo ante Olimpia, está condicionado a ganar este miércoles.

Febrero 23, 2026 06:56 p. m. • 
Por Redacción D10
jorge bava cerro

Jorge Bava suma dos derrotas consecutivas con el Azulgrana.

Daniel Duarte

Ambiente tenso en campamento de Cerro Porteño, tras la segunda derrota consecutiva en el Apertura, la última ante Olimpia por 0-1 en condición de local.

La caída caló hondo en la dirigencia, que tuvo su primer tropiezo bajo la conducción de Blas Reguera como presidente del Ciclón, por lo que este lunes la cúpula de Barrio Obrero mantuvo reuniones en donde el principal apuntado fue el entrenador uruguayo Jorge Bava, al que de a poco se le agota el crédito, al quedar muy relegado en la clasificación.

La directiva busca crear un departamento de fútbol, que sirva de nexo entre la dirigencia y el adiestrador, sumando a figuras con fuerte pasado en la institución, como primera medida.

La prueba inmediata que tiene el DT será este miércoles ante Ameliano en el estadio Arsenio Erico desde las 18:30.

Cerro Porteño Jorge Bava
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-02-21 at 6.48.31 PM.jpeg
Cerro Porteño
Blas Riveros duró 7 minutos en cancha
El lateral izquierdo Blas Riveros, que llegó con lo justo al clásico, tuvo que abandonar la cancha a los 7 minutos por lesión.
Febrero 21, 2026 06:48 p. m.
Juan Iturbe
Cerro Porteño
El furioso reclamo de Juan Iturbe a la ANDE
El futbolista de Cerro Porteño, Juan Manuel Iturbe, se prepara para el superclásico, pero antes atendió a la ANDE.
Febrero 19, 2026 03:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Manuel Iturbe.jpg
Cerro Porteño
Juan Manuel Iturbe: “Siempre me tocó convertirles”
Juan Manuel Iturbe, delantero de Cerro Porteño, está para regresar en el superclásico y se mostró confiado por sus antecedentes convirtiéndole goles a Olimpia.
Febrero 19, 2026 12:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Quintana
Cerro Porteño
Lucas Quintana, la opción en la zaga azulgrana
Prácticamente está descartada la presencia de Gustavo Velázquez en la defensa de Cerro Porteño; en su lugar la opción que emerge es Lucas Quintana.
Febrero 19, 2026 12:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Velázquez
Cerro Porteño
Gustavo Velázquez preocupa en Cerro Porteño
El defensor de Cerro Porteño, Gustavo Velázquez encendió las alarmas este día al terminar el entrenamiento con molestias musculares.
Febrero 19, 2026 11:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti Crro
Cerro Porteño
El Ciclón prepara variantes en ofensiva
Cerro prepara el once, con variantes en el ataque, de cara al clásico ante Olimpia.
Febrero 19, 2026 08:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más