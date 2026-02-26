“Ahora a seguir mejorando”, dice Jorge Bava tras el triunfo

El entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, conversó con los medios luego de lo que fue la victoria por la mínima frente a Sportivo Ameliano en la fecha 7 del torneo Apertura. El DT tenía presión por los resultados, aunque admitió que tomó el momento con tranquilidad y ahora, pese a la victoria, deben seguir adelante.

“Creo que mas allá de cómo, la victoria era impostergable por el momento que vivíamos. Creo que se hizo un buen partido por muchos momentos. El equipo luchó, jugó, tuvo situaciones. El segundo tiempo controlamos, se defendió alto, a excepción de pocas veces. También enfrentamos a un gran rival, que tiene las cosas claras, con gente rápida”, comenzó analizando.

RESPALDO. Bava contó que tras el clásico hubo una reunión con la directiva azulgrana en la que le expresaron apoyo, pero sí le exigieron una mejoría en el equipo. El DT entendió el presente y el ambiente caliente con la hinchada, pero aseguró que tomó la situación con tranquilidad.

“Estaba con mucha tranquilidad de hacer lo mejor cada día, uno tiene que ser autocrítico y cauteloso en los malos momentos. No hay que tocar todos los botones, volverse loco. Con el trabajo, con lo que vienen mostrando los muchachos día a día, no tenemos dudas de que esa racha se iba a cortar. Ahora a seguir mejorando por más que se ganó”, subrayó.