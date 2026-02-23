El mensaje de Blas Riveros tras el clásico

El jugador de Cerro Porteño, Blas Riveros, que tuvo que abandonar el juego frente a Olimpia por una lesión, publicó este lunes un sentido mensaje en sus redes sociales dirigido a la hinchada cerrista.

“Me duele muchísimo lo que pasó en el clásico. Soy el primero que quería estar dentro de la cancha y dejar todo en un partido tan importante. Volví a sentir un dolor muy fuerte por la lesión y no podía seguir. Fue una decisión difícil, pero necesaria para no agravar la situación”, comienza diciendo el posteo.

“Hoy estoy completamente enfocado en recuperarme bien, trabajar fuerte y volver de la mejor manera. Mi compromiso con el club, con mis compañeros y con ustedes está intacto. Voy a volver más fuerte y con más ganas que nunca de defender esta camiseta”, cierra.

Blas Riveros, según comentó el entrenador Jorge Bava, presenta un dolor en la zona del tendón contra el hueso, que es difícil de diagnosticar. Falta un informe médico que aclare la situación, pero sí está claro que será baja frente a Sportivo Ameliano en la fecha de adelanto marcada para el miércoles a las 18.30.

