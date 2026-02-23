23 feb. 2026
Cerro Porteño

El mensaje de Blas Riveros tras el clásico

Blas Riveros, que se retiró a los 7 minutos frente a Olimpia, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

Febrero 23, 2026 10:41 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-23 at 10.09.34 AM.jpeg

Riveros se mostró dolido, pero anuncia que volverá más fuerte.

El jugador de Cerro Porteño, Blas Riveros, que tuvo que abandonar el juego frente a Olimpia por una lesión, publicó este lunes un sentido mensaje en sus redes sociales dirigido a la hinchada cerrista.

“Me duele muchísimo lo que pasó en el clásico. Soy el primero que quería estar dentro de la cancha y dejar todo en un partido tan importante. Volví a sentir un dolor muy fuerte por la lesión y no podía seguir. Fue una decisión difícil, pero necesaria para no agravar la situación”, comienza diciendo el posteo.

“Hoy estoy completamente enfocado en recuperarme bien, trabajar fuerte y volver de la mejor manera. Mi compromiso con el club, con mis compañeros y con ustedes está intacto. Voy a volver más fuerte y con más ganas que nunca de defender esta camiseta”, cierra.

Blas Riveros, según comentó el entrenador Jorge Bava, presenta un dolor en la zona del tendón contra el hueso, que es difícil de diagnosticar. Falta un informe médico que aclare la situación, pero sí está claro que será baja frente a Sportivo Ameliano en la fecha de adelanto marcada para el miércoles a las 18.30.

Cerro Porteño Blas Riveros Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Juan Iturbe
Cerro Porteño
El furioso reclamo de Juan Iturbe a la ANDE
El futbolista de Cerro Porteño, Juan Manuel Iturbe, se prepara para el superclásico, pero antes atendió a la ANDE.
Febrero 19, 2026 03:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Manuel Iturbe.jpg
Cerro Porteño
Juan Manuel Iturbe: “Siempre me tocó convertirles”
Juan Manuel Iturbe, delantero de Cerro Porteño, está para regresar en el superclásico y se mostró confiado por sus antecedentes convirtiéndole goles a Olimpia.
Febrero 19, 2026 12:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Quintana
Cerro Porteño
Lucas Quintana, la opción en la zaga azulgrana
Prácticamente está descartada la presencia de Gustavo Velázquez en la defensa de Cerro Porteño; en su lugar la opción que emerge es Lucas Quintana.
Febrero 19, 2026 12:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Velázquez
Cerro Porteño
Gustavo Velázquez preocupa en Cerro Porteño
El defensor de Cerro Porteño, Gustavo Velázquez encendió las alarmas este día al terminar el entrenamiento con molestias musculares.
Febrero 19, 2026 11:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti Crro
Cerro Porteño
El Ciclón prepara variantes en ofensiva
Cerro prepara el once, con variantes en el ataque, de cara al clásico ante Olimpia.
Febrero 19, 2026 08:48 a. m.
 · 
Redacción D10
HBYl1FLXoAAzS1q.jpeg
Cerro Porteño
Cerro Porteño quiere cortar la racha
Cerro Porteño perfila el equipo, buscando ganar en casa tras 4 años.
Febrero 18, 2026 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más