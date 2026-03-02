02 mar. 2026
“Voy a morir con la forma”: Jorge Bava

Al técnico de Cerro Porteño, Jorge Bava, se le consultó si le gusta cómo juega el equipo y respondió que busca que sea “protagonista” y que cree “en la forma y voy a morir con la forma”.

Marzo 02, 2026 09:43 a. m. 
Por Redacción D10
El Ciclón derrotó a Recoleta el domingo.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Para Jorge Bava, la forma de juego de Cerro Porteño es importante para conseguir resultados. Después de la victoria ante Recoleta se le consultó si le gusta cómo juega el equipo y respondió: “Siempre tengo cosas para mejorar, soy muy exigente. Lo que me gusta es que el equipo sea protagonista. Un equipo que agarra la pelota, va con errores, con virtudes, con mejores partidos, con peores partidos, eso creo que es un paso que es lo que yo quiero, un equipo que vaya al frente”.

Porque las formas para mí son muy importantes, pero con una consigna muy clara. Creo en la forma, y voy a morir con la forma, porque estoy convencido que me acerca a ganar, estoy reconvencido que la forma me acerca a ganar”, remarcó.

“Si estoy más cerca del arco rival, si pateo más, si presiono más arriba, si robo más pelotas arriba, si me atacan menos, voy a tener más chances de ganar”, mencionó el entrenador de Cerro Porteño.

“A veces el fútbol, y es lo lindo que tiene, capaz que de repente un rival con menos, te hace más daño, y es virtud también, pero yo creo que si insistimos más, creamos más, más, más, más allá del acierto o error que hemos tenido, que tenemos que mejorar, vamos a estar más cerca de ganar. Esto es un juego para ganar, y dentro de eso yo elijo una forma que creo que hasta ahora me ha dado resultados, otras no, no se puede ganar siempre”, aseveró.

Redacción D10
