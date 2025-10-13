13 oct. 2025
Bélgica acaba con Gales y da un paso de gigante hacia el Mundial

Bélgica culminó una jornada redonda con la que se abrió paso hacia el Mundial de 2026 tras su victoria frente a Gales (2-4).

Octubre 13, 2025 
Redacción D10
2026 FIFA World Cup Qualifiers - Wales vs Belgium

Kevin De Bruyne celebra un gol con la camiseta de Bélgica.

Foto: DIMITRIS LEGAKIS/EFE

Bélgica culminó una jornada redonda con la que se abrió paso hacia el Mundial de 2026 tras su victoria frente a Gales (2-4) con un doblete de Kevin De Bruyne y después del empate de Macedonia del Norte ante Kazakistan (1-1). Sus dos rivales directos perdieron puntos y ya es líder en solitario del grupo J.

El equipo de Rudi García suma un punto más que Macedonia del Norte con un partido menos, mientras que Gales ya está a una distancia de cuatro. Cerrará su fase de clasificación contra Kazakistán y Liechtenstein y sólo una debacle le dejaría sin Mundial.

Gales desperdició una oportunidad única para meterse en la pelea por la clasificación directa. No pudo con los ‘Diablos Rojos’, que saltaron al terreno de juego con tres novedades: Amadou Onana por Vanaken en el centro del campo, Thomas Meunier por Timothy Castagne en el lateral derecho y Charles De Ketelaere en ataque.

Fueron las novedades de Rudi García para intentar agitar a un equipo que la pasada jornada se atascó en su estadio ante Macedonia del Norte.

No pasó del 0-0 y eso no podía volver a ocurrir. Sin embargo, desde muy pronto tuvo que remar contracorriente por el tanto de Joe Rodon, que a los ocho minutos abrió el marcador con un cabezazo a la salida de un córner que no pudo salvar Thibaut Courtois, que antes del descanso también intentó sin éxito atrapar a una rata que saltó al césped del Cardiff City Stadium.

Sin embargo, al cuarto de hora, y tras la intervención del VAR para señalar una mano de Ampadu dentro del área, De Bruyne empató desde el punto de penalti. Entonces, Bélgica, más tranquila, se hizo dueña y señor del choque hasta que una jugada entre Leandro Trossard, Jeremy Doku y Meunier, culminó con la remontada belga.

El defensa del Lille no desperdició un buen pase atrás desde la línea de fondo de Doku y, con un sensacional zapatazo, terminó con la resistencia de Gales, incapaz de reaccionar en el segundo acto y sentenciado por De Bruyne, que de nuevo marcó de penalti tras otra mano, esta vez de Jordan James.

Y aunque Nathan Broadhead redujo distancias, Trossard convirtió su tanto en una anécdota con una respuesta inmediata con la que Bélgica selló el 2-4 definitivo para acercarse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La próxima jornada podría sentenciar un grupo en el que Gales y Macedonia del Norte parecen condenadas a pelear por la segunda posición. EFE

Marruecos llega a las semifinales
La selección sub-20 de Marruecos venció este domingo a la de Estados Unidos por 1-3 y se clasificó para las semifinales del Mundial juvenil que transcurre en Chile.
Octubre 12, 2025 08:09 p. m.
Redacción D10
Gustavo Gómez dice que Paraguay busca crecer con los amistosos para “seguir haciendo historia”
El capitán de la Selección Paraguaya, el defensa Gustavo Gómez, afirmó este domingo que la Albirroja busca crecer con los partidos amistosos que enfrentará previo al Mundial de 2026, con el objetivo de “seguir haciendo historia”, tal como aseguró lo hicieron al clasificar a su país luego de 15 años.
Octubre 12, 2025 03:54 p. m.
Redacción D10
Conmebol presenta primer estudio de casos de conmoción cerebral en torneos de 2022 y 2024
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó su primer estudio de análisis sobre casos de conmoción cerebral en futbolistas que participaron en torneos masculinos entre 2022 y 2024.
Octubre 12, 2025 01:33 p. m.
Redacción D10
Lionel Messi firma otro recital
Leo Messi firmó otro recital y dirigió la victoria por 4-0 del Inter Miami en casa contra el Atlanta United con un doblete y una asistencia.
Octubre 11, 2025 11:12 p. m.
Redacción D10
Argentina derrota a México y buscará la final frente a Colombia
Argentina eliminó a México en una demostración de solidez al derrotarla por 0-2 en partido de los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile y ahora se las verá en semifinales ante Colombia.
Octubre 11, 2025 11:08 p. m.
Redacción D10
Colombia vence a España y está en semifinales tras 22 años
Colombia se clasificó por segunda vez en su historia y tras 22 años a las semifinales de un Mundial Sub-20 al derrotar a España por 3-2 en un estelar partido de Néiser Villarreal.
Octubre 11, 2025 11:04 p. m.
Redacción D10
